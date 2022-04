Unikly Piquého nahrávky. Za miliony dohodil Arabům Superpohár

Ve španělském Superpoháru soupeří od roku 2020 čtyři celky (1. a 2. tým v lize a finalisté Copa del Rey). Oproti zavedenému srpnovému termínu před sezonou se hraje v lednu, týmy navíc cestují do Saúdské Arábie. Důvod? Samozřejmě peníze, výhody pro hráče a samotný fotbal v tom příliš nehledejte.

Za dohodou stojí firma Kosmos, jejíž prezidentem je Piqué. A právě jedna z klíčových opor Barcelony se měla v dohodě velmi angažovat. Španělský deník El Confidencial přinesl audiozáznam hovoru mezi zkušeným stoperem a prezidentem španělské federace Luisem Rubialesem.

„Jestli oni do toho půjdou za osm, tak je to skvělý, kámo. Zaplatí se osm milionů (eur) Madridu, osm milionů Barce, těm dalším se zaplatí dva a jeden. To je 19, a vy jako Federace si necháte zbytek, kámo,“ říká Piqué na nahrávce z března 2019, kdy se o novém formátu rozhodovalo. „Můžeme Araby ještě přitlačit, aby dali víc, říct jim, že pokud nedají, Real nepřijede. Je to lepší než hrát ve Španělsku, kde vyděláš maximálně tři miliony eur. Přemýšlej o tom,“ vzkázal šéfovi španělské nejvyšší soutěže.

Federace skutečně přidělila pohár do Saúdské Arábie, což později kritizovali někteří hráči, protože jim přibyly zápasy i cestování už v tak extrémně nabitých kalendářích. Piqué stojí za dohodou, která vydělává asociaci 40 milionů eur (miliardu korun) za každý odehraný rok. Samotná firma Kosmos inkasuje čtyři miliony eur (100 milionů korun) ročně, smlouva je podepsána na šest let, čímž Piquého společnost utrží 600 milionů korun.

Peníze jsou pro kluby klíčové, čímž volbu hájí i samotný Piqué. El Confidental hráče před týdnem upozornil, že zmíněnou nahrávku zveřejní, on reagovat odmítl. „Je mi to jedno, nemám co skrývat,“ hájil se hráč.

Obšírněji se vyjádřil až ve chvíli, kdy se nahrávka dostala ven. „Chtěli jsme změnit formát soutěže a udělat ho pro diváky atraktivnější. Prezidentovi Rubialesovi se nápad opravdu líbil. Ve hře nebyla jen Saúdská Arábie, ale i Spojené Státy a Katar. Nakonec jsme se rozhodli pro Arábii,“ vysvětlil později prostřednictvím sítě Twitch.

„Bral jsem to jako příležitost pro španělskou federaci. Než jsme změnili formát, soutěž vydělávala 120 000 eur, takhle získá 40 milionů,“ zmínil hlavní argument. „Nahrávka je vytržená z kontextu, Jednoduše jsem prezidentovi pomáhal najít dohodu, která by dávala smysl.“

Odmítá, že by svým jednáním porušil jakékoliv zákony. „Všecho, co jsem dělal, je legální, nemám co skrývat. Jsem pyšný na to, co jsme v Kosmos vybudovali,“ zmínil firmu, která se angažuje i v jiných sportech. V tenise stojí za vznikem nové verze Davis Cupu a Fed Cupu, zapojuje se i do amerického fotbalu.

„Chápu, že není obvyklé, aby se v obchodních věcech angažoval fotbalista, normálně to nedělá do doby, než skončí s profesionální kariérou. Ale já to mám rád. Měl bych se omlouvat? Za co? Neudělám to,“ uzavřela ikona katalánského celku.