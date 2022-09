Co Messi žádal, aby zůstal v Barceloně: směšná výstupní klauzule i tryskáč

Lionel Messi je bezesporu legendou Barcelony. V roce 2021 se s ní při přesunu do PSG v slzách loučil po 21 letech se slovy, že pro setrvání „udělal vše.“ Ano, byl ochoten snížit plat na úplné minimum, aby mohl zůstat. To už ale nebylo nic platné. Španělský deník El Mundo však nyní zvěřejnil seznam jeho požadavků, které katalánskému velkoklubu předložil při jednání o novém kontraktu v roce 2020. A rozhodně nebyly malé...

Platové požadavky

Za sezonu 2020/21 1,8 miliardy, poté v následujících dvou až do konce kontraktu 10% zvýšení (tedy lehce přes 2 miliardy na rok), ale také tři procenta ročního úroku. Zvýšení žádal jako náhradu za 20% snížení platu v době koronavirové pandemie. S těmito požadavky v létě 2020 vedení Barcelony problém nemělo. O rok později byl navíc Messi ochotný cuknout na úplné minimum, ale ani to už nestačilo. Barcelona ho už nemohla zaregistrovat a došlo na odchod do PSG.