Vyhlášený expert na Barcelonu: Xavi jako Guardiola? Srovnání nesedí

Na světě není moc odborníků na Barcelonu jako Graham Hunter. Skotský fotbalový expert, novinář a autor knihy Barça: Jak se zrodil nejlepší tým na světě, na jehož základě vznikl dokument Take the Ball, Pass the Ball, sledoval zblízka při práci největší světové hráčské a trenérské hvězdy, a pořád má obrovský přehled o klubu, kterému věnoval velkou část své profesionální dráhy. Experta na Barcelonu se rozpovídal pro iSport TV.