Krásné dny pro Benzemu. Ovládl El Clásico, chystá se pro Zlatý míč

Jubilejní 250. El Clásico urval Real Madrid. „Bílý balet“ na Santiago Bernabéu předvedl svůj typicky zkušený výkon a porazil Barcelonu 3:1. „Neměním, co funguje. Klíčem k dnešní výhře bylo podat komplexní výkon a to se nám podařilo,“ komentoval své šesté vítězství v nejprestižnějším duelu planety trenér „Los Blancos“ Carlo Ancelotti. Kádr třiašedesátiletého Itala bude ode dneška navíc zdobit další držitel Zlatého míče.

O tom, že si dnes večer dojde pro nejhodnotnější individuální ohodnocení právě on, nikdo nepochybuje. Karim Benzema prožil zcela jedinečnou sezonu a ve čtyřiatřiceti letech obdrží svůj vůbec první Zlatý míč.

„Všichni víme, že si to nikdo nezaslouží víc než Karim. Moc mu to přejeme,“ vyjádřil svou podporu v tuto chvíli stále jediný držitel Zlatého míče v kádru „Los Blancos“, Luka Modrič.

Právě nezpochybnitelný favorit na zisk blyštivé trofeje otevřel gólově jubilejní El Clásico. Toni Kroos výbornou individuální akcí vysunul Viníciuse Juniora, jenž tváří v tvář Marcu-André ter Stegenovi trefil pouze brankáře „blaugranas“. Míč se ovšem odrazil k Benzemovi, který se nemýlil. Chladnokrevnost „bílého baletu“ se projevila i při gólu na 2:0. Stoper Barcelony Eric Garcia totiž hlavou hloupě posunul dlouhý míč, čehož domácí využili k rychlé kombinaci, na jejímž konci byl zpoza vápna zakončující muž zápasu Federico Valverde.

„Ukázali, v čem je jejich síla. Nepotřebují mít míč, ale pak dostanou dvě příležitosti a dvakrát skórují. My jsme naopak selhali v zachytávání jejich protiútoků. Musíme se z toho poučit a sami být podobně kliničtí,“ viděl v přístupu Realu inspiraci Jules Koundé, pro nějž šlo o první El Clásico.

Kataláncům v druhém poločase výrazně pomohla střídání. Především odchovanci Ansu Fati a Gavi přinesli do hry „blaugranas“ tolik potřebnou energii a kvalitu. „Gaviho intenzita a bezmezné nasazení jsou pro současnou Barcelonu naprosto nepostradatelné. Xavi udělal obrovskou chybu, že jej nenasadil od začátku,“ všiml si analytik španělského deníku Marca Jaime Rincon.

Se zlepšenou hrou Barcelony přišel i kontroverzní moment utkání. Dani Carvajal totiž v pokutovém území naběhl do Roberta Lewandowského a Polák se významně hněval, že nebyl odpískán pokutový kop. „Přišlo by mi rozumné, aby se rozhodčí na takovou situaci podíval ještě u monitoru, ale naši prohru tím nechci omlouvat,“ vyjádřil se člen vedení Barcelony Jordi Cruyff.

Polský šutér si alespoň v závěru připsal asistenci, když patičkou prodloužil Fatiho centr na Ferrana Torrese, jenž uklízel do odkryté brány.

Fati mohl následně i srovnat, když se k němu odrazil ve vápně míč. Dvacetiletý Španěl jej však nůžkami poslal těsně vedle. Real pak celé utkání definitivně rozhodl z následujícího útoku. Rodrygo načasoval svůj náběh dokonale, vyhnul se ofsajdu a ve vápně jej přišlápl smolař Garcia. Sám Brazilec následně i přes dotyk Ter Stegena upravil na konečných 3:1.

„Hráče jsme upozorňovali, že nesmíme Real pustit do brejků a oni nám z prvního dají gól. Bylo několik pasáží, kdy jsme na hřišti jasně dominovali, ale soupeř skvěle bránil a zároveň nám chyběla přesnější muška. To zde pak nemůžete uspět. Nejsme nyní v komfortní situaci, ale sezona je ještě dlouhá a musíme se vyhoupnout zpět do sedla,“ hovořil skleslý Xavi.

Trenér Barcelony během týdne takřka jistě ztratil Ligu mistrů a nyní i vedení v LaLize. Naopak Real si zajistil postup do osmifinále Champions League a vyhřívá se neporažený na čele LaLigy.

Zároveň se opět potvrdilo, že trvá kletba rappera Drakea. Kanadský umělec se totiž stal v týdnu prvním interpretem, jehož skladby v streamovací aplikaci Spotify, které je hlavním sponzorem Barcelony, nasbíraly 50 miliard přehrání. Švédská společnost proto nahradila pro El Clásico své logo na dresech „blaugranas“ sovou, jež symbolizuje právě veleúspěšného zpěváka.

Drake však kromě hitů „Hotline Bling“, „God’s plan“ nebo „One dance“ proslul i svou „kletbou“. Kdykoliv totiž rodák z Toronta vyjádří svou podporu některému ze sportovců či týmů, tak daný jednotlivec či mužstvo následující utkání prohrají. První obětí byl v roce 2019 Paul Pogba s Manchesterem United, následovali Laywin Kurzawa s PSG, které utržilo nejtěžší porážku dekády 1:5 s Lille, či Connor McGregor, jenž následně prohrál titulový zápas s Khabibem Nurmagomedovem.

Nyní se Drakeovou obětí stala i Barcelona.