Bláznivý sudí z Kataru: po kritice od Messiho rozdal v Barceloně 15 karet

Zkušený sudí na trávníku dominoval. Ale způsobem, jakým u rozhodčích vidět nechcete. Pískl hodně přísnou penaltu, z ní Espaňol srovnal na konečných 1:1. Hlavní porci karet rozdával ve vyhroceném závěru od 74. minuty. Na každé straně jedna červená, celkem patnáct karet, Lahoz si udělal svůj ligový rekord.

Tři žluté pro domácí ukázal mimo hřiště – napomenutí Raphinha i Arnau Tenas přihlíželi zápasu od střídačky, to samé trenér Xavi. Lahoz původně vyloučil i stopera Espaňolu Leandra Cabreru, ale po zásahu VAR verdikt změnil. Na každé straně zápas i tak nedohrál jeden hráč. V divokém utkání nastavil celkem devět minut, v nichž žlutou tahal čtyřikrát.

„Remíza je naše chyba, nemůžeme to svádět na rozhodčího. Nebyli jsme efektivní, to je náš problém, vytvořili jsme si 22 šancí, ale góly nedali,“ žehral trenér Barcelony Xavi, než se přeci jen vrátil k bláznivému karetnímu představení. „Mateu je typem rozhodčího, který dává najevo, že má dění na hřišti pod kontrolou. Ale dneska to nebyl takový případ, úplně ztratil kontrolu nad zápasem. Řekl jsem mu to hned po něm, že dával naprosto nesmyslné karty,“ zlobil se legendární záložník.

Dění na trávníku nechápali ani samotní aktéři zápasu. Hlavně ve chvíli, kdy ukázal druhou žlutou v rozmezí pěti minut domácímu Jordi Albovi, ale chvíli mu trvalo, než hráče poslal ze hřiště. „Mateu nevěděl, že už mu dal kartu, zapomněl na to,“ divil se obránce nebo záložník Barcelony Sergi Roberto.

Lahozův způsob rozhodování si mnozí dobře pamatují z mistrovství světa v Kataru. Během čtvrtfinále Argentiny proti Nizozemsku (3:2 po penaltách) rozdal celkem osmnáct žlutých a během závěrečného rozstřelu ještě vyloučil nizozemského beka Denzela Dumfriese. Vytvořil rekord celého šampionátu.

„Všichni to viděli. Báli jsme se už před výkopem, protože ho známe ze španělské ligy. Hrajeme vyrovnané, důležité souboje. Nesmíme dovolit, aby sudí nedosahoval kvalit takového zápasu,“ zlobil se po utkání vytočený kapitán Argentiny Lionel Messi.

Zkušený arbitr prokázal i po návratu na ligovou scénu, že ze svého stylu nemíní ustupovat. A hned v prvním duelu po pauze vyvolal poprask.