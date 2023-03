Ancelottiho genialita vs. VAR. Sporný moment přiblížil titul Barceloně

Po milionté převalil v ústech žvýkačku, poslal na hřiště nový střed zálohy a vzápětí nastal výbuch štěstí. Real se dostal na Barceloně do vedení, trefil se střídající Marco Asensio, majstrštyk trenéra Carla Ancelottiho. Jenže celé to zhatil VAR, jenž odhalil ofsajd o rameno. A zanedlouho skórovala Barcelona, El Clásico vyhrála těsně 2:1 a po čtyřech letech sahá konečně po titulu…

Světem jako by zněl nádherný duet Freddieho Mercuryho a Montserat Caballé. „Barcelooonaaa!“ Dvanáct kol před koncem La Ligy má katalánský klub náskok dvanáct bodů na Real, jehož v neděli večer svalil ve sledovaném El Clásiku.

Výsledek 2:1 rozmotává otázku příštího španělského mistra. Takový rozdíl už se mezi dvěma rivaly asi nesmaže. Těžko. A je si toho vědom i poražený trenér Carlo Ancelotti, jenž byl málem strůjcem velkého momentu, nakonec mu ale zbyly jen stížnosti na rozhodčí.

Zápas šel za stavu 1:1 do finále, čtvrt hodiny před koncem udělal italský kouč odvážné trojité střídání. Na plac Aurélien Tchouaméni, Daniel Ceballos a Marco Asensio, dolů Eduardo Camavinga, Federico Valverde a i mistr Luka Modrič.

Za pět minut celý Camp Nou zmlknul. Přihrávku do vápna Daniho Carvajala trefil špičkou právě střídající Asensio a poslal Real do vedení 2:1. Ancelottiho majstrštyk, doslova.

Tahle radost ale trvala asi tři minuty. Ano, docela dlouho se totiž prověřovalo, jestli gól byl regulérní. A VAR nakonec odhalil, že o kousek nebyl. Že Asensiovi v momentě Carvajalovy přihrávky čouhalo za obrannou linií domácích rameno. Lépe řečeno kus jeho ramene.

Odvoláno, balon na místo přestupku, stav stále remízový. A Real věděl, že musí dál šturmovat za výhrou, protože i remíza nahrávala Barceloně, která by si díky ní udržela pohodlný devítibodový náskok na čele.

V té přemíře snahy ovšem jako na potvoru skórovali právě domácí. Přihrávku Alejandra Baldeho trefil k tyči Franck Kessie, po hříchu zrovna hráč, který se v dresu Barcelony prosadil v soutěžním utkání vůbec poprvé od svého letního přestupu z AC Milán. A hned to bude trefa, která – dá se říct – dává štempl na katalánský titul. Těžko si představit, že se mezi oběma týmy vynuluje dvanáctibodová propast, a že se ještě situace převrátí ve prospěch Realu.

„Nevyhráli jsme kvůli ofsajdu, o němž máme stále pochybnosti,“ netajil své rozladění z rozhodnutí videoasistenta Ancelotti.

„Třeba na mistrovství světa byly ofsajdy posuzovány velmi jasně, nebylo o čem diskutovat. Tady ale stále mám své pochybnosti,“ svěřil se.

„Ještě to není definitivní, nemám pocit, že bychom už byli mistři,“ upozorňuje Ancelottiho protějšek Xavi. „Ale je to rozhodně obrovský krok kupředu. Z toho náskoku dvanáct kol před koncem mám radost,“ šije to s ním.

„La Ligu už si můžeme prohrát jenom sami,“ dodal, že pokud nedojde ke kolosálnímu výpadku, Barcelona po čtyřech letech získá konečně titul.