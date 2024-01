Xavi oznámil konec, po sezoně opustí Barcelonu: Nechci dělat problémy

Trenér Xavi Hernández po sezoně odejde od fotbalistů Barcelony. Čtyřiačtyřicetiletý kouč, který se v září katalánskému klubu upsal do léta 2025, to nečekaně oznámil po dnešní ligové porážce 3:5 s Villarrealem.

„Je to rozhodnutí, ke kterému jsem došel po poradě s předsedou klubu i realizačním týmem. Takže 30. června klub opustím,“ řekl na tiskové konferenci Xavi. „Myslím, že to je potřeba, hráči potřebují impulz,“ přidal bývalý záložník.

„Jsem přesvědčený, že to je správná věc. Ale nic to nemění na tom, že do posledních čtyř měsíců, které nás čekají, dám úplně všechno,“ přidal Xavi. „S předsedou to byla velmi lidská debata, ukázali jsme zdravý rozum. Oba si navzájem naprosto věříme a bylo to i trochu emotivní,“ připustil.

Xavi zdůraznil, že neodchází kvůli jiné nabídce. „Nedělám to pro peníze, dělám to, co mi nařizuje srdce. Barcelona je pro mě srdeční záležitost a nechci jí dělat problémy. Prostě přišel čas udělat to nejlepší pro klub,“ řekl.

Xavi se Barcelony ujal v listopadu 2021 jako nástupce odvolaného Ronalda Koemana. S týmem poté získal první dvě trofeje v roli kouče. Po španělském Superpoháru dovedl Barcelonu také k 27. ligovému titulu, prvnímu po čtyřech letech.

V probíhajícím ročníku se ale Barceloně tolik nedaří. V tabulce katalánskému celku po 21 kolech patří třetí místo s desetibodovou ztrátou na první Real Madrid. Přesto je Xaviho rozhodnutí překvapující.

Jako hráč strávil Xavi na Camp Nou 17 let a vybojoval s Barcelonou 25 trofejí včetně osmi ligových titulů a čtyř triumfů v Lize mistrů. Mistr světa z roku 2010 a dvojnásobný evropský šampion jako trenér působil také v katarském Al Saddu.