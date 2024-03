Sudí podivně ukončil zápas Realu. Gól neplatil, kouč běsnil: To jsem nezažil!

Mnoho zloby v řadách Realu Madrid vyvolal kontroverzní závěr sobotního ligového utkání ve Valencii, ve kterém rozhodčí odpískal konec ve chvíli, kdy Brahim Díaz vyslal do pokutového území centr. Kanonýr Jude Bellingham z něj dal hlavou gól, který by jinak znamenal dokonání obratu ze stavu 0:2, branka ale k nevoli hostujícího týmu neplatila. Na rozhodčího se hráči Realu sesypali jako vosy a také trenér Carlo Ancelotti se přímo na hřišti domáhal vysvětlení, proč sudí zápas ukončil uprostřed rozehrané akce.

Kritická situace nastala v 99. minutě, tedy už po vypršení oficiálně oznámeného sedmiminutového nastavení. Rozhodčí Jesús Gil nechal ještě Real rozehrát roh, který domácí odvrátili. Soupeř se ale znovu zmocnil míče a Díaz jej z pravé strany poslal před bránu. V tu chvíli zazněl hvizd rozhodčího. Nadšení ze vstřeleného gólu okamžitě vystřídala frustrace, u domácích hráčů to bylo naopak, protože někteří evidentně ukončení zápasu nepostřehli.

„To, co se stalo, nemá obdoby. Tohle jsem nikdy nezažil. Myslím, že udělal chybu,“ řekl Ancelotti médiím. „Kdyby pískl poté, co soupeř odvrátil míč..., pak by to bylo v pořádku. Ale on nechal pokračovat ve hře a my měli šanci,“ zlobil se čtyřiašedesátiletý italský kouč.

Na hřišti bezprostředně poté nastal chaos a vzplály emoce, došlo i na strkanice. Hráči Realu u rozhodčího protestovali, Joselu dostal žlutou kartu a Bellingham dokonce červenou. I to Ancelottiho rozčílilo. „Protože neřekl nic urážlivého. Byla to frustrace. Řekl 'fucking goal', a to taky byl,“ konstatoval Ancelotti.

Podle španělských médií Bellingham na rozhodčího zakřičel: „Sakra, tohle je gól. Míč byl ve vzduchu. Co to k čertu je?“ Gil údajně do zápisu uvedl, že červená karta následovala kvůli agresivnímu jednání.

Real po remíze 2:2, kterou dvěma góly obstaral Vinícius Junior, dal možnost druhé Gironě snížit aktuálně sedmibodové manko. Třetí nerozhodný výsledek z posledních pěti ligových utkání přišel před středeční odvetou osmifinále Ligy mistrů s Lipskem. První zápas Real vyhrál v Německu 1:0. „Musíme se vrátit do normálu, protože nás čeká důležitý zápas,“ uvedl Ancelotti.