Rosa zase za Arsenal! V exhibici sklidil potlesk, Lehmann mu vzal penaltu

Rosický, který v Arsenalu strávil deset let, vyběhl na hřiště po boku dalších legend Arsenalu v čele s Robertem Piresem, Gilbertem Silvou, Rayem Parlourem, Jensem Lehmannem, Nigelem Winterburnem či Davorem Šukerem. Proti nim nastoupily bývalé hvězdy Realu jako Raúl González, Fernando Morientes, Ivan Campo, Emilio Butragueňo či Claude Makélélé.

Od začátku zápasu bylo vidět, že Rosický ukončil kariéru teprve nedávno a že si v poslední době občas zatrénoval se Spartou, aby se udržel ve formě. Patřil k nejlepším hráčům na hřišti a opět bavil fanoušky Kanonýrů. Ve druhé půli byl dokonce blízko gólu, ale jeho rána po zpětné přihrávce skončila těsně vedle branky. Když si pak v 78. minutě šel odpočinout na lavičku, sklidil potlesk vestoje.

Almost the opener!



Lovely link play between Aliadiere and Rosicky... but Tomas' shot fizzes just wide



🔴 0-0 ⚪️