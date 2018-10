Kata Slavie kvůli napadení úředníků zatkli, hrozí mu sedm let vězení

Kokorin, který ve čtvrtek rozhodl gólem o výhře 1:0 nad Slavií ve skupině Evropské ligy, a Mamajev dostali na dnešek předvolání na policii. Úřady je předem varovaly, že pokud se nedostaví, bude na ně vydán zatykač. Po výslechu byli oba zadrženi a obviněni z výtržnictví, za což jim hrozí až sedm let vězení. Jak dlouho zůstanou ve vazbě zatím policie nezveřejnila.

Football players from Russia Kokorin and Mamaev beat visitors to the cafe. pic.twitter.com/2FeOWm6uVi