Mladík porazil rakovinu a vrátil se na hřiště. Pogba mu poslal dojemný vzkaz | iSport.cz

Po příchodu Oleho Gunnara Solskjæra na Old Trafford povstal celý Manchester United, včetně středopolaře Paula Pogby. Záložník se výrazně podílel na výhrách ve všech čtyřech ligových duelech pod novým trenérem, když dokázal vsítit čtyři branky. Kromě fotbalových výkonů nyní potěšil fanoušky i svým lidským přístupem.

Francouzský reprezentant si totiž vzpomněl na Bryana Dodiena, mladého hráče svého předchozího zaměstnavatele. 14leté fotbalové naději byla před třemi lety, tedy v době, kdy Pogba ještě oblékal dres „staré dámy“, diagnostikována rakovina, načež musela seknout s fotbalem. Těžký boj se zákeřnou nemocí však zvládla a o víkendu se vrátila na trávník, když nastoupila za turínský tým do patnácti let a pomohla k vítězství 3:1 nad Boloňou.

A to vítěze loňského světového šampionátu v Rusku náramně potěšilo. Mladému bojovníkovi poslal v neděli večer skrze sociální síť Twitter dojemný vzkaz. „Jaké požehnání, že Bryan porazil rakovinu a nastoupil k prvnímu zápasu za patnáctku Juventusu. Jsem na tebe hrdý, můj příteli, děkuji ti za inspiraci pro mě i spoustu ostatních. Doufám, že se brzy uvidíme,“ napsal k videu, do něhož mimo jiné připojil společné fotografie.

What a blessing it is that Bryan beat cancer and now played his first game with Juve U15. So proud of you my friend, merci for being an inspiration to me and so many others. Hope to see you soon! #fightcancer #beatcancer #thisiswhyweplay pic.twitter.com/J8Yr5Nvka3