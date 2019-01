Koubek o divokém rozstřelu a penaltě na tribunu: Příště budu chytřejší | iSport.cz

Čtvrtfinále francouzského Ligového poháru se změnilo ve fotbalový thriller. Napínavá bitva mezi Monakem a Rennes šla do penalt, v dlouhém nerváku se u puntíku protočili všichni hráči z pole a nakonec i oba brankáři. Tomáš Koubek přestřelil břevno a jeho monacký rival Loic Badiashile dal zápasu prudkou ránou pointu. „Škoda. Doufal jsem, že to urveme,“ líčí Koubek, jenž se během čtyř dnů stal z penaltového hrdiny smolařem.

Jak se vám druhý den vstávalo?

„Ještě teď mě mrzí, jak to dopadlo, ale nedělám si z toho hlavu. Nenapadlo by mě, že budu muset jít na penaltu, a věřím, že nikdo ode mě neočekával, že budu rozhodovat rozstřel a věšet to do šibenice.“



To se nestalo, míč letěl vysoko nad branku.

„Bohužel jsem na to nebyl nějak zvlášť připravený. V úterý jsem si na tréninku zkusil jednu penaltu, která mi vyšla. V zápase jsem to chtěl udělat stejně, jenže…“



Jenže?

„Penaltový puntík byl tak rozsekaný, že jsem neměl volit takovou sílu. Jsou to další zkušenosti do života. Teď už vím, že až budu kopat příště a znovu jako poslední, mělo by to být s trochu menší razancí. Ve fotbale se učíte celou kariéru.“



Mrzela vás penaltová porážka o to víc, že se vám dařilo v rozstřelu už v neděli a pak i dlouho proti Monaku?

„Nedělní rozstřel byl přitom můj první v kariéře… I ve středu jsem svoji práci v bráně odvedl, tři chycené penalty byly super. V rozstřelu jsem nás držel ve hře, soupeř už dvakrát kopal na vítězství. Pak se štěstí otočilo proti mně: trefoval jsem směry a byl blízko teče. Jednou mi prošel míč mezi nohama a jednou pod tělem. To zamrzí.“



Co vám běželo hlavou, když jste šel v jedenácté sérii na penaltu?

„Přišlo mi, že gólman je hrozně velký. Už hráči o tom mluvili, ale pak jsem to viděl na vlastní oči. Zdálo se mi, že v bráně není moc místa, kam to dát. Aspoň už vím, jak se střelci cítí před penaltou. Dobrý poznatek pro příště, zůstáváme ve dvou pohárech.“



Ligovému jste ale zamávali.

„Je to škoda o to víc, že týmy v semifinále jsou hratelné (kromě Monaka postoupily Štrasburk, Guingamp a Bordeaux). Chybělo málo, snad víc štěstí při penaltách. Teď nás čekají tři důležité zápasy, které nám můžou pomoct a otočit sezonu na naši stranu. V lize jsme osmí a máme na to, abychom zase hráli o špici. Těšíme se a jdeme do toho po hlavě.“