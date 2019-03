Ani Modrič, ani Ronaldo. Zlatý míč by si zasloužil Ramos, překvapil Figo | iSport.cz

Již tři měsíce uběhly od vyhlášení nejlepšího fotbalisty za uplynulý kalendářní rok. V prestižní anketě, do níž se zapojují vybraní novináři z celého světa, se po deseti letech konečně zrodilo překvapení. Slavnou cenu si tentokrát neodnesl domů argentinský kouzelník Lionel Messi ani portugalský snajpr Cristiano Ronaldo, mezi nimiž se v posledních letech pravidelně rozhodovalo, nýbrž Luka Modrič.

Šikovný záložník obdržel největší individuální trofej především za výkony v reprezentačním dresu, na světovém šampionátu dovedl jako kapitán Chorvatsko až do finále. Dařilo se mu také na klubové úrovni, Realu Madrid pomohl k třetímu triumfu v milionářské Lize mistrů v řadě.

Podle legendárního forvarda Luise Figa, jenž Zlatý míč vyhrál v roce 2000, by si ale vítězství zasloužil ještě jiný borec. Jak uvedl v rozhovoru pro španělský deník Marca, fotbalovým králem měl být Modričův spoluhráč z „Bílého baletu“ Sergio Ramos.

32letý zadák na to má prý nespornou kvalitu, nicméně doplácí na to, že hraje v defenzivě. Posledním obráncem, co obdržel Ballon d'or, byl Ital Fabio Cannavaro. To se psal rok 2006.

„Je jasné, že by si Sergio Ramos zasloužil vyhrát Zlatý míč. Být obráncem je skoro jako být brankář, je mnohem těžší získat cenu. Záleží na určitém momentu, na tom roce, ale z hlediska kvality je jasné, že by ho měl vyhrát,“ uvedl bývalý portugalský střelec, který si během své kariéry zahrál za Real i konkurenční Barcelonu.

Ramos se momentálně snaží se svými kolegy alespoň částečně zachránit bídnou sezonu, Real se po nedávném návratu kouče Zinédina Zidana dokázal vyšplhat na třetí místo La Ligy, od městského rivala Atlétika ho dělí dva body. Naopak už je jisté, že madridští tentokrát nevybojují titul v Champions League, kde po domácí prohře s Ajaxem vypadli překvapivě už v osmifinále. Ramos v odvetném souboji chyběl kvůli disciplinárnímu trestu, během prvního duelu v Amsterodamu si nechal schválně udělit žlutou kartu.