Fanatici, obří tlak i křehcí hráči. Co čeká Stramaccioniho v Íránu? | iSport.cz

Je to zajímavý souběh okolností. Andrea Stramaccioni, jenž v minulosti vedl Spartu, je novým trenér íránského Esteghlalu. Jiří Saňák, jenž v asijském týmu působil jako asistent, už za pár dní odstartuje letní přípravu v letenském klubu coby pravá ruka Václav Jílka. V rozhovoru pro iSport Premium nastínil, co konkrétně na Stramaccioniho v exotické štací čeká: fanatičtí fanoušci, nejistá finanční situace i tlak jako ve Spartě...

Trenér Andrea Stramaccioni míří do klubu Esteghlal F.C., ve kterém jste v minulosti působil. Co ho v Íránu čeká?

„Moje zkušenosti jsou takové, že určitě neví, do čeho jde. Ani já jsem to nevěděl. Myslím, že ho čeká velká výzva. Pokud si nezíská na svou stranu fanoušky, bude mít hodně těžkou práci. Přece jen jejich výbušnost a emocionálnost je obrovská, racionální myšlení je spíš potlačené. Fanoušky si musí získat, to je hlavní věc. Nesmí v tom udělat chybu.“

Jak nejlépe na to?

„Musím říct, že jsou vzdělaní. Carlos Queiroz vedl osm a půl roku íránskou reprezentaci, Branko Ivanovič dlouhé roky trénuje Persepolis. Lidé ví, co je to koncepční práce trenéra. Vědí, že by měl dokázat mužstvu vtisknout jasný způsob hry. Fanoušci musí vidět, že hra má hlavu a patu. Stejně jako všude ve velkých klubech jsou obrovsky důležité první zápasy. Dobrý vstup do angažmá je stěžejní. Samozřejmě potřebuje i štěstí, aby se trefil do posil. My jsme ho měli. Pokud posily nebudou výrazně lepší než domácí hráči, tak ho tam lidově „sežerou“.“

Je hlavní motivací pro práci v Íránu finanční ohodnocení nebo se trenéři mohou posunout i profesně?

„To je dobrá otázka... Pro mě bylo největší lákadlo to, že jsem mohl spolupracovat s Winfriedem Schäferem. Potvrdilo se mi, že takové zkušenosti a znalosti bych jen tak nezískal. Pokud jde o úroveň fotbalu, trenér v Esteghlalu je pod tlakem jako u nás ve Spartě či Slavii. Je to ambiciózní klub napříč Asií, má jednu z nejvyšších průměrných návštěvností, pravidelně hraje tamní ligu mistrů. Co jsem viděl částky, které tam trenéři mají, tak se divím, že k tomu angažování došlo.