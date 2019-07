Nejhorší nové dresy: City jako koktejl, růžové Juve i kampaň se sponzorem | iSport.cz

Když klub, který se před dvěma měsíci odloučil od smetánky jménem Premier League a zahučel do Championship, ukázal světu podobu dresů na nový ročník, jeho účty na sociálních sítích zahltila doslova tsunami reakcí. Těžko byste hledali nějaké pozitivní. Ty ironické, a velmi výmluvné, ovšem nechyběly. „Kdo je váš sponzor, borci?“ Jestli vám na předchozí stránce sjely oči postupně k logu fastfoodového řetězce, u trikotu Huddersfieldu nebudete koukat na nic jiného, než sponzora s názvem Paddy Power, tedy sázkovou kancelář.

Narážky mimo jiné poukazovaly i na podobnost se šerpou pro ženy, které se umístí v soutěži miss. Na jiných kolážích nápis "Paddy Power" nahradila věta "The worst kit ever". To v překladu znamená "nejhorší dres všech dob".

Sponzora na dresech Huddersfieldu skutečně nepřehlédnete • Foto Twitter Huddersfield Town

Proti vzhledu dresu se bouřili nejen fanoušci, ale své k tomu měla říct i anglická Fotbalová asociace. Ta klubu z hrabství West Yorkshire zaslala upozornění, že plocha reklamy překračuje povolených 250 centimetrů čtverečních.

Později se však ukázalo, že šlo o pouhou kampaň. Sázková kancelář "Paddy Power" sice bude Huddersfield sponzorovat, nicméně spolu s klubem rozjela kampaň "Save Our Shirt" (Zachraň náš dres), kterou chce inspirovat další sponzory, aby odstranily svá loga z dresů.

„Sponzoring na dresech zašel ve fotbale příliš daleko. Uvědomujeme si, že sponzoři jsou ve fotbale důležití, ale dres by měl být posvátný. Vyzýváme proto další sponzory, aby se zapojili do kampaně "Save Our Shirt", uvedl ředitel společnosti "Paddy Power" Victor Corcoran.

