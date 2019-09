TOP přestupy "last minute": Škrtel, elitní střelci i drahý exsparťan | iSport.cz

Přestupové období v nejlepších evropských ligách je definitivně u konce! A jako každoročně – i letos se spousta transferů uskutečnila až na poslední chvíli. Českým fotbalem v pondělí nejvíc hýbal přesun Patrika Schicka, který nakonec zamířil z AS Řím na roční hostování s opcí do německého Lipska. Kteří další známí hráči v pondělí změnili dres? A jaké přestupy, o nichž se dlouhé týdny spekulovalo, nakonec naopak vůbec nedopadly?

Vysvobození? Přišlo v takřka poslední možnou chvíli. Do konce přestupového okna už zbývaly jen minuty, když se oficiálně dokončilo Icardiho hostování v PSG. Jde o dohodu na rok s následnou opcí ve výši 70 milionů eur (1,8 miliardy korun). Útočník zároveň prodloužil smlouvu s Interem do roku 2022, aby případně nemohl odejít zadarmo. Prosadí se v nabité pařížské konkurenci?

Argentinský forvard strávil šest plodných let v Interu Milán, hlavně v sezonách 2016/17 a 2017/18 nasypal do sítí soupeřů mraky gólů (jen v Serii A konkrétně 24 a 29). Minulý ročník ovšem podle jeho představ nevyšel, kvůli složitému vyjednávání o nové smlouvě se navíc rozhádal s vedením i fanoušky, a klub dokonce zažaloval.

„Je čas, abych z Monaka odešel. Klubu děkuji a přeji to nejlepší do budoucna, přinesl mi velkou sportovní i osobní radost,“ vzkázal útočník na Twitteru. A v pondělí večer už pózoval v dresu tureckého Galatasaray, na letišti v Istanbulu ho po příletu vítalo kolem 25 tisíc fanoušků! Falcao podepsal tříletý kontrakt. A jeho úkol? Ten je jasný.

Co dál? Poslední den přestupového období se dohodl s tureckým Basaksehirem a vrací se do země, kde odehrál poslední tři ročníky. S klubem, který také sídlí v Istanbulu, podepsal roční kontrakt, čeká ho i účinkování v základní skupině Evropské ligy.

Keylor Navas (32), brankář

Real Madrid -> PSG

Kostarický gólman v Realu během minulé sezony převážně pouze kryl záda Thibautu Courtoisovi, a to není role, která by mu vyhovovala. Proto s povděkem přijal možnost přestupu do PSG, kde by měl být brankářem číslo jedna.

V Paříži se dohodl na čtyřleté smlouvě, opačným směrem do Madridu putoval Francouz Alphonse Aréola. V jeho případě ovšem jde jen o roční hostování bez opce. PSG tak v létě obměnilo kompletní trio mezi třemi tyčemi. Kromě Aréoly odešli i Kevin Trapp (Frankfurt) a Gianluigi Buffon (Juventus), přišli ještě Sergio Rice (Sevilla) a Marcin Bulka (konec smlouvy v Chelsea).