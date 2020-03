Plán na dohrání soutěží? V Česku a Itálii pěkná honička a co Anglie? | iSport.cz

Kdy a do kdy se bude znovu hrát? Termínové listiny hovoří jasně, soutěže by se mohly protáhnout až do srpna, české lize ale pomáhá vyřazení zástupců z evropských pohárů • FOTO: Koláž iSport.cz

Doporučení nebo přání UEFA z úterní konference zní jasně: dohrajte svoje soutěže. Lehko se to řekne, hůř udělá. Zvlášť v Itálii a v Česku to bude pěkná honička. Deník Sport nabízí přehled aktuálního stavu nejlepších evropských lig a FORTUNA: LIGY a jejich výhled, pokud by se začalo hrát už o víkendu 9. května, jak praví ideální scénář.