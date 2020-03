EURO 2021 | Šéf FAČR Malík: Posun je logický. Česká liga získala nové termíny | iSport.cz

Derby pražských "S" přilákalo do Edenu také šéfa FAČR Martina Malíka • Mária Rušinová (Blesk)

Mistrovství Evropy se posouvá o jeden rok. Tak rozhodla dnešní videokonference členských asociací UEFA. S výsledným verdiktem plně souhlasila i Fotbalová asociace České republiky. „Neuměli jsme si představit, že šampionát zůstane v současném termínu. Byli jsme pro posun. Je to naprosto logické a dává to smysl,“ prohlásil svazový předseda Martin Malík, který popisuje i další souvislosti spojené s přesunem fotbalového šampionátu starého kontinentu.

Jak byste popsal výsledky a průběh videokonference členských asociací UEFA?

„Vyznělo to poměrně jednoznačným způsobem. Všechny asociace vyjádřily naprostou podporu závěru, který jsme přijali. Tedy abychom posunuli mistrovství Evropy z tohoto roku na rok příští. Kromě zdravotních a ekonomických motivů tím nejhlavnějším bylo, aby v zemích, které jsou postižené aktuální situací kolem koronaviru, bylo možné dohrát ligové soutěže.“

Chápu to správně, že i Fotbalová asociace České republiky souhlasila s tímto řešením?

„Už zpočátku tohoto týdne jsme avizovali pod tíhou situace a dle informací, které jsme měli k dispozici, že si neumíme představit, že šampionát zůstane v současném termínu. Byli jsme pro posun. Je to naprosto logické a dává to smysl.“

REAKCE DUŠANA SVOBODY, PŘEDSEDY LFA: „Odložení Mistrovství Evropy o rok vítáme, znamená to pro nás větší manévrovací prostor pro dohrání letošního ročníku FORTUNA:LIGY­. Vnímám to jako silný signál směrem k ligovým soutěžím, aby mohly být dohrány na hřišti, a ne u zeleného stolu. Nicméně ve chvíli, kdy se Česko nachází stále v nouzovém stavu, je hodně předčasné spekulovat o variantách, jak půjde tuto sezónu dokončit. V nejbližších týdnech se jistě hrát nezačne.“

Co dnešní rozhodnutí znamená z pohledu budoucího programu české reprezentace?

„Březnový sraz v podobě amerického turné se nemůže uskutečnit. Březnové termíny se podle dnešního rozhodnutí přesouvají na červen, byť není jasné, kdy se dokážeme se současnou vypořádat a kdy budou restartovány jednotlivé soutěže. Původní červnový termín se přesune do náhradního termínu v listopadu letošního roku.“

Jak bude v kontextu dnešního rozhodnutí vypadat situace ohledně tuzemských profesionálních soutěží a evropských klubových soutěží?

„Naše profesionální soutěže jsou řízeny Ligovou fotbalovou asociací. Mohu k tomu říct pouze to, že k nastalým opatřením se podařilo zajistit prostor, aby se soutěže mohly dohrát. To považuji za stěžejní. Následné detaily jsou plně v kompetenci LFA. Evropské soutěže jsou na tom podobně, UEFA tomu šla naproti, probírala možnosti, které byly na stole, samozřejmě s ostatními organizacemi – s hráčskou asociací, asociací evropských soutěží a asociací evropských klubů. Shodly se mimo jiné na tom, že bude možné nedodržovat vyhrazená okna.“

Co to v praxi znamená?

„Že domácí soutěže se budou moci dohrát i v termínech, kdy se běžně hrají evropské klubové soutěže, tedy Liga mistrů a Evropská liga. Stejně tomu bude obráceně. UEFA bude moci využívat víkendové termíny, které jsou za normálních okolností vyčleněny pro domácí soutěže. Čili tímto si UEFA s ostatními zainteresovanými subjekty pomáhá, aby se vše podařilo v co nejkratším možném čase dohrát.“

Máte nějaký vzkaz pro veřejnost, hráče či kluby?

„To, co dnes zažíváme, je naprosto bezprecedentní situace. Nikdo z nás si ji neuměl před pár týdny představit. Chtěl bych apelovat na to, abychom všichni zůstali jednotní, abychom odložili stranou své soukromé animozity a táhli za jeden provaz. Nejen ve sportu, ale i v dalších oblastech. Nejzásadnější je nyní zdraví a já doufám, že se stávající situací se dovedeme všichni vypořádat dobře a rychle. A brzy zase začneme hrát fotbal.“