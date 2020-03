Varování pro Haška a spol. Leao za výpověď Sportingu zaplatí 446 milionů | iSport.cz

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Michal Beránek / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Michal Beránek / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Barbora Reichová / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Barbora Reichová / Sport

Spor mezi Martinem Haškem a Spartou přechází do další fáze • Barbora Reichová (Sport)

Udělal to, co v nedávné minulosti provedli i Pavel Bucha, Michal Jeřábek a Martin Hašek. Portugalský útočník Rafael Leao dal výpověď svému klubu. Jenže Sporting Lisabon si to nenechal líbit, celou věc předal právníkům a Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) nyní Leaovi nařídil zaplatit bývalému klubu kompenzaci ve výši 16,5 milionu eur, tedy 446 milionů korun.