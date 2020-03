Benzema se znovu naváží do Girouda. Kdo je formule a kdo motokára? | iSport.cz

Karim Benzema v Realu Madrid září, jenže La Liga se, stejně jako zbytek soutěží po Evropě, nehraje. A tak rodák z Lyonu tráví dost času na Instagramu. Třeba povídáním s Ronaldem nebo odpovídáním na dotazy. Jedna z nich byla i na srovnání s Olivierem Giroudem.

„Neporovnávejte formuli 1 s motokárou, to jsem ještě slušný. A já jsem ta formule!“ prohlásil v živém vysílání pro svých 33 milionů sledujících.

I když jsou Benzema s Giroudem skoro stejně staří, kamarádi to nejsou. Léta spolu soupeřili o pozici v útoku francouzské reprezentace a Benzema čas od času dá průchod způsobům, které jako mladý pochytil na předměstí Lyonu.

Jenže zatímco sám před dvěma lety na mistrovství světa chyběl, Giroud byl pevnou součástí sestavy mistrů světa. Sice skoro nevystřelil na bránu, ale skvěle zapadl do stylu Didiera Deschampse.

„Funguje to, proto hraje v repre. Nebude to nic extra a on sám nepředvede nic úžasného, ale funguje to s tím. Ale má opravdu každý rád jeho styl hry?“ zeptal se.

Benzema před lety z výběru galského kohouta vypadl. Šéf asociace ho vyřadil z výběru kvůli skandálu okolo údajného vydírání Mathieuho Valbueny. Původně to mělo trvat jen do doby, než se situace vysvětlí, jenže od té doby se nevrátí.

Zato se mu daří na klubové úrovni. V Realu letos dal celkem 19 gólů a na další přihrál, zatímco Giroudova pozice v Chelsea tak silná není. Potýká se zraněními i konkurencí Tammyho Abrahama a Michyho Batshuayie.

Na útoky od dalších fotbalistů ale Giroud dlouhodobě nereaguje. Jen před mundialem 2018 řekl: „Beru to tak, že jsem díky srovnávání silnější. Vyrostl jsem jako člověk i jako hráč.“