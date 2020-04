Zábava legend i popichování: Už jsem taky mistr světa. Ale nemáš Zlatý míč | iSport.cz

Brankář Iker Casillas poté, co pomohl Portu porazit Sporting • profimedia.cz

Mají za sebou snové kariéry. Španělský brankář Iker Casillas a italský obránce Fabio Cannavaro během nich získali ty nejcennější trofeje. Drobné odlišnosti se v jejich úspěších ale přeci jen najdou. To v nich nadále vzbuzuje vzájemné popichování, na které došlo i ve vzájemném rozhovoru na Instagramu.

Iker Casillas a Fabio Cannavaro, dvě velké postavy světa fotbalu, jejichž kariéry se protnuly v Realu Madrid. Oba se svými národními týmy dosáhli na titul mistra světa a vybojovali i řadu dalších cenných trofejí. A právě na ty se mimo jiné zaměřili ve společné instagramové debatě.

Hvězdy let minulých zavzpomínaly na to, jak italský stoper v „bílém baletu“ neuznával Španělovy úspěchy. „Pamatuju si, jak jsme v roce 2008 vyhráli EURO a ty jsi stejně dál říkal: Ne, pořád jsi nezískal tu největší a nejcennější trofej ve světě sportu,“ uvedl Casillas.

„I proto jsem o dva roky později (po vítězství ve finále MS 2010) jako prvním dvěma lidem volal tebe (Cannavara) a Roberta Carlose, a řekl vám: Teď jsem nejen na vaší úrovni, překonal jsem vás!,“ dodala dlouholetá opora španělské reprezentace.

Jenže na to našel Cannavaro rychlou odpověď. Na rozdíl od Casillase totiž vyhrál, přestože to mnozí zpochybňovali, v roce 2006 Zlatý míč. „Ano, vím, ale dali ti ho se zavřenýma očima,“ žertoval na to konto Španěl.

A vtípky nepřestaly padat ani ve spojitosti s budoucností. Casillas totiž kandiduje na post šéfa Španělské fotbalové federace (RFEF). „Ty budeš prezident RFEF a já myslím půjdu trénovat Real Madrid,“ smál se Cannavaro, který v současné době působí jako kouč čínského celku Kuang-čou Evergrande.

„Uvidíme, kdo bude dost statečný na to dostat se do té pozice,“ reagoval jeho bývalý spoluhráč z Realu. „Mám nové nápady, ale jméno volby nevyhraje. Jsou obtížné a musím bojovat o hlasy,“ uvědomuje si Casillas.

Řeč došla i na současného kouče „bílého baletu“ Zinedina Zidana. „Musím mu poblahopřát k tomu, jak řídí šatnu, klub, fanoušky… Je skvělý. Vede to velkolepě,“ smekl Cannavaro a přiznal, že Zidane je užitečný i pro něj v Číně. „Vylepšuji díky němu svůj systém,“ uvedl. „A jestli se vrátím do Evropy? Jsem na to připravený. Ale víš jak, uvidíme, v Kuang-čou jsou se mnou velmi spokojení,“ vychválil se s úsměvem na rtech.