Uhrin skončil v Rumunsku: Problémy přibývaly, bylo toho opravdu hodně | iSport.cz

S Dinamem Bukurešť ještě rozjel skupinu o udržení v nadstavbové části, dovedl tým do semifinále domácího poháru. A pak konec. Český trenér Dušan Uhrin mladší se krátce před uzavřením hranic stačil vrátit domů, ještě před tím dal ale v rumunském klubu výpověď. „Dohodli jsme se. Rozhodl jsem se tak kvůli všemu, co se tam dělo. Bylo toho opravdu hodně,“ líčí dvaapadesátiletý kouč.

Už zhruba měsíc a půl je trenér Dušan Uhrin mladší bez angažmá poté, co skončil v Dinamu Bukurešť. Bez práce by ale neměl zůstat dlouho. „Už mám jeden klub, který mě chce. Je zahraniční, víc to ale nechci specifikovat. Ovšem až současný stav skončí, měl bych tam nastoupit,“ povídá Uhrin.

V tradičním bukurešťském klubu působil od poloviny srpna loňského roku. „Problémy tam byly od chvíle, co jsem přišel, a stupňovaly se. Dal jsem výpověď kvůli všemu, co se tam dělo, bylo toho opravdu hodně,“ naznačuje bývalý kouč Slavie, Plzně nebo Mladé Boleslavi.

Dinamo se momentálně potácí v těžké finanční krizi, fanoušci pořádají sbírku, aby jejich oblíbený klub přežil a mohl hrát dál. „Jsou dva tábory fanoušků. Já jsem v jednom z nich registrovaný a zaplatil jsem příspěvek, abych Dinamu pomohl,“ přibližuje Uhrin.

Přitom by asi tak zle být nemuselo, majitel klubu Ionut Negoita platí za bohatého člověka. „Myslím, že z jeho strany ale není ochota klub dál podporovat. Já jeho zájem neviděl,“ říká český trenér. Příznivci tak vyhlížejí nového vlastníka, jeden potenciální kupec by měl být ze Španělska.

Každopádně Dinamu pomohl i slávistický záložník Nicolae Stanciu, který poslal do zmíněné sbírky 1948 eur (zhruba 54 tisíc korun). Stanciu se přitom z Rumunska do zahraničí vydal coby hvězda FCSB, bývalé Steauy Bukurešť, tedy velikého rivala Dinama. Reakce na toto gesto byly proto rozporuplné. „Jedna část fandů to kvitovala, druhá byla tvrdě proti němu. Podle mě je ale hezké, že klub takhle podpořil,“ soudí Uhrin.

Syn trenéra vicemistrů Evropy z roku 1996 se s Dinamem rozloučil, ještě než naplno vypukla koronavirová pandemie, která ochromila celý svět. „Koronavirus už se částečně rozjížděl. To ve mně rozhodnutí skončit podpořilo, nemělo smysl tam trávit delší dobu,“ přiznává.

V Rumunsku teď platí tvrdá pravidla. „Je tam vojenský stav, vše kontroluje armáda. Lidé nemohou do parku, nesmí po desáté večer vycházet ven. Když někam jdou, musejí mít propustky,“ vykresluje situace v této zemi Uhrin. Když se Rumuni například vrací z nákupu, mohou být zkontrolováni, jestli si byli opravdu obstarat potraviny nebo léky.

UHRINOVA BILANCE V DINAMU 26 soutěžních zápasů 12 výher 4 remízy 10 porážek

Účastníci rumunské ligy, tedy vyjma Dinama, by ale zatím neměli mít existenční problémy. „Co mám zprávy, nikdo nezkrachoval a nemá tak vážné potíže. Samozřejmě platy šly dolů,“ přitakává český kouč.

Dinamo přebíral v srpnu po pěti kolech, kdy mělo jen tři body na kontě. Pod Uhrinovým velením pak bojovalo o průnik do první šestice po základní části, což se však nakonec nepovedlo. Klub, který vyznává červenou a bílou barvu, se tak pere ve skupině o udržení. Zároveň ale postoupil do semifinále domácího poháru. „Bohužel se nepodařilo postoupit do šestky, ale cíl v poháru jsme splnili. To bylo podstatné. Myslím, že jsme tým nastartovali,“ bilancuje Uhrin.