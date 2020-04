Jude Bellingham: obří talent v 16 uchvátil Anglii, bojí se United | iSport.cz

Hráči Sparty přešli do individuálního tréninku, kromě běžeckých plánů dostali i silové programy. Adam Hložek už se tak musí připravovat sám... • AC Sparta Praha

Narodil se 29. června 2003. Kinům kraloval Pán prstenů: Návrat krále. A první Piráti z Karibiku, Láska nebeská či Hledá se Nemo.

V televizi běžela poslední řada Přátel. Sbohem, Rachel, Moniko a Phoebe. Tak zas někdy, Joey, Chandlere a Rossi.

Končil i Sex ve městě, další velepopulární seriál z New Yorku, který změnil svět blikajících obrazovek. Au revoir, Carrie.

Mobilům vládl tlačítkový pravěk – Nokia, Siemens a Sony Ericsson. Na poli operačních systémů vítězil Windows XP. Nejlepší hry? Max Payne 2, GTA: Vice City a Call of Duty.

Zlatý míč vyhrál Pavel Nedvěd. Kdo byl za ním? Ále, nějací Henry, Zidane, Beckham, Ronaldo, Ševčenko, Del Piero, Raúl González, Van Nistelrooy…

A svou pozemskou existenci zahájil Jude Bellingham. „Generační talent,“ říkají o něm v Anglii. „Absolutně mimořádný zjev.“ Je mu šestnáct a od léta 2019 nastupuje v základní sestavě Birminghamu City. Co víc, patří k nejzdatnějším hráčům mužstva, bojujícího v druhé anglické lize.

Trenér Pep Clote využívá v plné míře jeho všestrannost. Může hrát ve středu pole i na kraji. Vyžaduje-li to situace, nezklame ani v útoku. „Je nejmladším fotbalistou v dějinách klubu,“ upozornil kouč. „Přesto si získal respekt.“

Nastřílel pět gólů, přidal tři asistence. S míčem si hodně dovolí, přesila protihráčů ho vůbec nestresuje. Našponované nervy? Vysoký krevní tlak? To trápí akorát soupeře. První dojem: „Takový cucák!“ Druhý dojem: „To bude brnkačka.“ Třetí dojem: „A sakra!“

Bellingham strhne z očí závoj iluzí všem, kteří ho k vlastní škodě podcenili. „Ve třinácti hrál za anglickou reprezentaci do 15 let,“ poznamenal Clote. „A ještě něco. Byl kapitán…“

U některých lidí si nemůžeme pomoct a cítíme naléhavou potřebu ptát se, kde udělala evoluce chybu? V případě Bellinghama je to naopak. Odměňme přírodní síly potleskem. Na vývojové stupnici dosahuje závratných výšin.

Jeho otec je policejní seržant. A taky místní fotbalová legenda. Za regionální týmy v nižších soutěžích nasázel 700 gólů v 850 utkáních. Na druhé straně – zkuste vychytat muže zákona. „No jistě, a přišije mi paragraf! Maření úředního výkonu, to víš, že jo!“ lekl by se brankář-paranoik.

Jude je odchovanec Birminghamu City. Do akademie přišel v osmi letech. Ve čtrnácti hrál za osmnáctileté. V patnácti vyčníval v týmu U23. Vždy byl nezvykle vyspělý, fyzicky i kondičně. Asi jako mladý Clark Kent v městečku Smalville před tím, než se stal Supermanem.

Fotbalově byl daleko napřed před všemi. Platí to dodnes. Championship je velmi náročná soutěž. Tvrdá, ostrá, nekompromisní. Jen tak někdo neobstojí.

TOP 5 mladých fotbalistů. Zázrak z Ajaxu nebo duo z Dormundu

Už si ho pozval Manchester United

„Vítězné souboje, obranné zákroky, ve všem má navrch,“ řekl Clote. „Není to křehká květinka, která uvadne, když nemůže útočit.“

Bellingham má v Birminghamu juniorskou smlouvu na pouhých 145 liber týdně. Taková jsou pravidla. Profesionální – a jaksepatří lukrativní – smlouvu dostane až po dovršení 17 let. To už však může být pryč. Na radaru ho mají přední evropské kluby, ale eminentní zájem jeví především Manchester United.

Podle informací stanice Sky Sports v březnu navštívil tréninkový areál klubu v Carringtonu. Společně s rodiči se několikrát setkal s představiteli Red Devils. Ti neváhali povolat Alexe Fergusona, aby osobně pomohl s lobbováním.

Ole Gunnar Solskjaer po něm mocně touží. Anglické trio Marcus Rashford, Mason Greenwood a Jude Bellingham má být základem ďábelského obrození příštích let. A k nim takový Jadon Sancho… No, sen.

Zájem má i Dortmund

Problém je, že birminghamský klenot váhá. Na Old Trafford panuje nervozita. Nemile to připomíná zimní fiasko s Erlingem Haalandem. Jeho otec naznačil, že dali přednost Dortmundu i kvůli obavám, aby Solskjaer brzy neskončil. A norský zázrak se náhle nepotýkal s nedostatečnou podporou u jiného trenéra.

Bellingham proto žádá záruky. To znamená cestu do prvního týmu bez ohledu na to, kdo „rudé ďábly“ povede jako kouč. Potřebuje cítit, že o něj klub stojí dlouhodobě.

Pak je tu sportovní vývoj. Najde v dnešním Manchesteru United to nejlepší? Hodně lidí o tom pochybuje. S tím souvisí další aspekt – vážným favoritem na Bellinghamovo angažmá je…

Tadááá. Borussia Dortmund! S mladými to umí jako málokdo. Na prodejích Dembélého, Pulisice či Aubameyanga vydělala balík. Teď tříbí Hakimiho či Haalanda – toho vyfoukla Red Devils před nosem. A hlavně Angličana Jadona Sancha s tržní hodnotou 150 milionů eur.

Takže. BVB, nebo Old Trafford? Hey Jude, rozhodni se správně. Don't make it bad.