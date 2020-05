TOP trenéři bez práce: legenda, konec kvůli přítelkyni i z prvního místa | iSport.cz

Narodil se do farmářské rodiny, do třetí generace rolníků (sám studoval zemědělskou školu). Jeho fotbalovým mentorem byl Marcelo Bielsa. Má přísnou pracovní morálku, jeho tréninky patří k nejnáročnějším. Hráčům ordinoval i chůzi po žhavém uhlí, lámání šípu o krk či ohýbání ocelových prutů. Inu, farmář.

Specialista na Evropskou ligu. Se Sevillou ji vyhrál třikrát v řadě (2014, 2015, 2016). Narazil až s Arsenalem. Gunners sice dostal do finále, v něm však smažil gólové hamburgery Eden Hazard a Chelsea zvítězila 4:1. Dva roky vedl PSG, u „kanonýrů“ (jako Wengerův nástupce) vydržel rok a půl. Proč ztroskotal? Za špatné výkony prý mohly hádky s bývalou přítelkyní. „Obviňoval mě, že můžu za jeho vyhazov,“ řekla Sacha Wrightová. „Nazval mě čarodějnicí, prý jsem mu přinesla smůlu. Doslova řekl: Ten den, co jsme se rozešli, začal Arsenal prohrávat.“ Španěl na ni působil jako galantní muž, jenže fotbal sledoval po probuzení i před spaním. „Klidně dva zápasy naráz,“ líčila. „Jeden na tabletu a druhý na počítači.“ Po jedné ze schůzek dorazili do jeho domu po jedné hodině ráno. „Trval na tom, že v ložnici ještě zhlédne zápas. Pořád sledoval výsledky a přehrával si utkání,“ práskla Wrightová. „Myslela jsem, že je to gentleman a rodinný typ, ale miluje jen fotbal.“

Jeden z nejváženějších trenérů v Itálii. Serii A dobyl s AC Milán a pětkrát v řadě s Juventusem. Big Max držel turínské otěže pět let (celkem 11 trofejí) a upevnil moc Staré dámy. Dvakrát se probili do finále Ligy mistrů, ale padli s Barcelonou i Realem.

Arséne Wenger

V Arsenalu panoval neotřesitelně 22 let a jeho pomník se tyčí do nebes. V říjnu mu bylo 70 let, ale má chuť do práce. „Když se ráno vzbudím, myslím v podstatě jen na to, jestli večer v televizi nepoběží nějaký zajímavý zápas. Pokud ano, můj den je v pořádku.“