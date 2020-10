Hájek v Arnhemu konečně hraje: Nesmím se nakazit. Kouč je skvělý

Kdy se změnila vaše pozice?

„V létě přišel nový trenér (Němec Thomas Letch z Austrie Vídeň), s ním nový náboj. Musím říct, že je skvělý, opravdu férový. Řekl mi na rovinu, že se mnou počítá. Jestli budu hrát nebo ne, to už samozřejmě záleží na mně a dalších okolnostech.“

Do sezony jste vstoupil od druhého kola. První zápas jste přitom vyhráli nad Waalwijkem 1:0. Co se stalo, že jste následně dostal šanci vy?

„Jeden stoper byl pozitivní. Neměl správné výsledky testů. Místo něj jsem naskočil já. Naposledy proti Den Haagu jsme hráli spolu. Ten druhý stoper pro změnu onemocněl na repre srazu. Pořád se to točí. Teď všechno obětuju tomu, abych neskončil nakažený já. Člověk vypadne na dva týdny. Ztratíte třeba jen dva zápasy, ale pak se do sestavy vůbec nemusíte vrátit. Hraju i díky tomu, že jsem zdravý. Člověk má v této době větší strach, aby se nenakazil, než o nějaké zranění. Tak to bohužel je.“

Jste tedy tři stopeři (vy, Dán Rassmussen a Nizozemec Doekhi) na stejné úrovni?

„Hrajeme na tři obránce, ale trenér používá jen dva stopery. Uprostřed hraje záložník. Dva jsme leváci, jeden pravák. Klidně se ale může stát, že budeme hrát všichni tři spolu. Jsem příjemně překvapený, jak nám to v té tříčlenné obraně jde. Trenér dal hráče přesně tam, kde mají být. Ty posty podle mě vyřešil nejlépe, jak mohl. I díky tomu to funguje. Holandská liga je otevřená. Hodně toho za zápas naběháme, presujeme. Tím soupeře nepouštíme k tomu, aby třikrát čtyřikrát za poločas ohrozil bránu. Povede se mu to tak jednou.“

Proto jste na špici, na vedoucí Eindhoven ztrácíte po pátém zápase jen bod. Odpovídá to cílům?

„Myslím, že ambice jsou ty nejvyšší. Chceme být do pátého šestého místa, odkud se dají hrát evropské poháry. Hodně lidí v okolí, co se zajímá o fotbal, mi říká, že po deseti letech hrajeme výborný fotbal. Jsou z toho mile překvapení a věří, že se zase něco většího podaří. Na Ajaxu (1:2) jsme měli na to, abychom minimálně bod uhráli.“

Takže teď se cítíte v Arnhemu nejlíp?

„Upřímně, dobře jsem se cítil i minulý rok. Akorát jsem nehrával. Takový je fotbal. Někdo vás chce a pak se s vámi ten člověk víceméně ani nebaví. Tak to prostě bylo. Jako každý jiný jsem s tím bojoval. V těch chvílích mi pomohla rodina. Říkal jsem si: Panebože, pořád můžu dělat pro mě tu nejlepší práci na světě. Musel jsem čekat. Po Novém roce jsem byl nemocný, vypadl jsem z toho. Celé to bylo hektické a v březnu to celé skončilo.“

Jak dlouho jste byl ještě ochotný čekat na pořádnou příležitost?

„Říkal jsem si, že budu trpělivý. Přišel jsem přece jen do nové země. Ale po roce už jsem dal jasně najevo, že když to tak půjde dál, budu chtít jít pryč. Klub mi oznámil, že se mnou počítá. Vyměnil se nejen trenér, ale i sportovní ředitel. Všechno jsou to upřímní lidé. S koučem jsme se bavili otevřeně, říkal, že je se mnou spokojený. Tvrdil, že je ze mě příjemně překvapený. Daří se a momentálně nemá důvod nic měnit.“

Jak se žije v Nizozemsku?

„Život je nádherný, spousta možností na výlety i pro vyžití s dětmi. Všude je to kousek, do Amsterdamu i Rotterdamu hodinka cesty.“

Kdo je hvězdou týmu?

„Fantastický fotbalista je Riechedly Bazoer. A taky Oussama Tannane. Tihle dva jsou, co se týká fotbalových dovedností a myšlení, top hráči. Bez ostatních chlapů by ale samozřejmě nebyli tak dobří.“

Eindhoven nedávno opustil Čech Michal Sadílek, jenž vzal hostování v Liberci. Rozuměl jste tomu kroku?

„Jednoznačně. Liberec hraje Evropskou ligu, bude mít šest kvalitních zápasů navíc. Je to pro něj výborná příležitost se zase ukázat. Podle mě si vybral dobře. Trénuje tam Pavel Hoftych, všechno má hlavu a patu. Michal je mladý, pracovitý, skvělý hráč. Kdekoliv jinde by v Holandsku hrál. PSV je top tým. Nedávno koupil Maria Götzeho, tím je řečeno vše. Eindhoven má obrovské ambice. Myslím, že Michal tam má pořád otevřené dveře.“

Vás to asi zpátky do Česka neláká, co?

„Vůbec. Chtěl bych se tady udržet co nejdéle. Prioritou je zůstat ve Vitesse. Když mi za dva roky řeknou, že mám jít, rád bych pokračoval někde jinde v Holandsku. Do Česka mě nic netáhne. Nepotřebuju tam jezdit každou repre pauzu jako někteří jiní kluci. Moje zázemí je tady. Se zbytkem rodiny si zatelefonujeme. Až bude situace zase normální, můžou za námi kdykoliv přijet.“