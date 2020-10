Ludogorec propustil Vrbu. Doplatil na Antverpy, zamíří ke Slovákům?

Antverpy, krásné půlmilionové město v Belgii, nebudou patřit mezi oblíbené destinace Pavla Vrby. Alespoň co se týče fotbalu. Tamní královský klub totiž loni ve 3. předkole Evropské ligy pohřbil pohárové naděje Plzně, čímž definitivně zlomil Vrbovu pozici ve Viktorii, a nyní českému kouči podřezal větev podruhé.

Vrbův Ludogorec sice ve čtvrtek v úvodním duelu skupinové fáze EL proti Antverpám ještě půlhodiny před koncem vedl, ale pak inkasoval dvě rychlé branky a prohrál 1:2. V sobotu už na webu Razgradu svítilo strohé prohlášení, že klub se s ním i jeho asistenty, Zdeňkem Bečkou a Martinem Ticháčkem, rozchází.

„Bylo zahájeno jednání ohledně ukončení jejich kontraktů, tým dočasně povede Stanislav Genčev,“ píše se ve vyjádření.

Vrba má podle informací Sportu smlouvu v Bulharsku ještě na rok a půl, která mu měsíčně v rámci základní odměny garantovala milion korun brutto. Je pravděpodobné, že hezký balík peněz dostane bývalý kouč české reprezentace či ruské Machačkaly i na cestu jako odstupné, další atraktivní utkání ve skupině J proti Tottenhamu či Linci už však nezažije.

Jeho mise tak končí po necelém roce, během kterého mužstvo vedl v osmnácti zápasech. Ludogorec v červnu dovedl k mistrovskému titulu, čímž se stal popáté mistrem ve třetí zemi, ale cíl v podobě postupu do skupiny Ligy mistrů nesplnil, když vypadl s dánským Midtjyllandem, pozdějším přemožitelem pražské Slavie. A úvodní neúspěch v EL mu zlomil vaz definitivně.

Poslední týdny na Východě musely být pro Vrbu celkově nepříjemné nejen po fotbalové, ale i životní stránce. V září byl totiž hospitalizován v nemocnici s cévními problémy, pomohly mu až kapačky a léky na ředění krve.

Otázkou je, kam kroky rodáka z Přerova povedou dál. Momentálně je jedním z největších favoritů na pozici hlavního trenéra slovenské reprezentace, v níž nedávno skončil Pavel Hapal. Tamní nároďák dočasně přebral technický ředitel svazu Štefan Tarkovič a právě Vrba je jednou z nejvíce skloňovaných možností. Tím, že bude volný a Slováci by jej nemuseli složitě vyplácet z bulharského angažmá, jeho šance rapidně rostou. Mezi dalšími kandidáty je údajně i plzeňský Adrián Guľa či Karel Jarolím.

Vrba je dlouhodobě spojován rovněž s Baníkem Ostrava, ke kterému ho pojí vřelý vztah a on sám se netají tím, že by se do slezského celku chtěl jednou vrátit. I to může být výhledově varianta, zvlášť když Luboš Kozel zatím neplní ani výsledkový, ani herní posun. Pro majitele Václava Brabce by však šlo o velmi finančně náročné šachy.