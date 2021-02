MS klubů 2021: Bayern si s Al Ahly zahraje o finále, to už má jisté Tigres

Fotbalisté Bayernu oslavují jednu z tref do sítě Hoffenheimu • ČTK/AP/Sven Hoppe

Původně odložené fotbalové mistrovství světa klubů se koná v katarském Dauhá od 1. do 11. února. Do dějiště MS ve fotbale 2022 se sjelo nakonec pouze šest klubů, novozélandský Auckland City z turnaje odstoupil kvůli nákaze COVID-19. Favoritem je již tradičně tým z Evropy, kterou vždy zastupuje vítěz Ligy mistrů. Letos je to Bayern Mnichov, který v semifinále vyzve Al Ahly.