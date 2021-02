Anglie řeší sudího: málem dal hráči hlavičku! Ztratil kontrolu, štvalo kouče

Jasně, ve fotbale se to občas stane. Hráči ujedou nervy a předvede věc, která do hry zrovna nepatří. Ale aby něco podobného udělal rozhodčí? To je rarita. Teď v úterý se přihodila ve třetí anglické lize, když se sudí Darren Drysdale dostal do konfliktu se záložníkem Ipswiche Alanem Judgem a nechybělo moc, aby mu dal hlavičku. Fotbalová asociace pak sudího potrestala a zrušila delegaci na víkendový zápas.

Duel Ipswiche s Northamptonem v League One skončil 0:0, za normálních okolností by kromě fanoušků obou klubů asi nikoho nezajímal. V britských médiích přesto dostal celkem významný prostor.

Pozornost totiž vzbudila situace ze závěru zápasu, kdy se domácí záložník Alan Judge po pádu v pokutovém území dožadoval penalty. Rozhodčí Darren Drysdale ji však neodpískal, žádný faul neviděl.

Naštvaný Judge se vydal směrem k sudímu a nesouhlas zjevně dával najevo i nadávkami. Jenže to si rozhodčí nechtěl nechat líbit. Rozešel se proti hráči Ipswiche, oba si krátce hleděli do očí jen z několikacentimetrové vzdálenosti. A nebýt pohotového zásahu fotbalistů obou soupeřů, kteří odtáhli arbitra stranou, možná by všechno skončilo ještě mnohem dramatičtěji. K hlavičce, kterou „proslavil“ třeba Zinedine Zidane, opravdu chybělo málo.

Rozhodčí udělil Judgeovi žlutou kartu za simulování, ve vyhroceném závěru pak ještě vyloučil domácího Flynna Downese. Za Ipswich mimochodem odchytal celý zápas český gólman Tomáš Holý.

„Naprosto chápu, že jako rozhodčí musíme být v průběhu hry vyrovnaní a jednat s hráči vždy profesionálně. Je mi líto, že jsem se tak nezachoval a musím se omluvit Alanovi i celému Ipswichi,“ vzkázal Drysdale ve stručném prohlášení.

Padesátiletý sudí mimochodem není žádný nováček, v anglickém fotbale se jako hlavní pohybuje od roku 2004. Ale už o čtyři roky dřív dělal pomezního při finále FA Cupu, během kariéry pískal i zápasy Championship (druhé ligy).

Záložník Ipswiche Judge celou situaci přešel, po utkání se vyjádřil, že žádnou omluvu od Drysdala nepožaduje. Kouč domácích Paul Lambert však tolik shovívavý nebyl. „Úplně ztratil kontrolu. Představte si, že by to bylo opačně, a Judge by podobným způsobem vystartoval po rozhodčím. Dostal by stopku na šest měsíců nebo na rok,“ zlobil se trenér.

A jaká je tedy dohra případu? Anglická Fotbalová asociace (FA) zrušila Drysdaleovi delegaci na víkend, kdy měl pískat utkání čtvrté ligy mezi Southendem a Boltonem. Jeho chování bylo v oficiálním prohlášení označeno za nevhodné.