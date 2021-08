Začínají nejlepší ligy. Největší favorité i tipy na Aston Villu či Wolfsburg

PREMIER LEAGUE

Motiv nové sezony: United už nechtějí čekat

Na jaře 2020 svět pozoroval dojemný návrat Liverpoolu na anglický trůn, načež se unavený tým rozbil a do čela zase skočil Manchester City. I tentokrát to bude především o týmu Pepa Guardioly, ale i o jeho městském rivalovi, který touží po titulu od jara 2013, ještě z dob Alexe Fergusona.

NEJVĚTŠÍ FAVORITI...

MANCHESTER CITY

Tři tituly za poslední čtyři sezony a za v přepočtu 3 miliardy korun nejdražší světový přestup léta Jack Grealish z Aston Villy. Kouč Pep Guardiola chystá obhajobu se svým super kádrem.

CHELSEA

Má Superpohár UEFA, včera dotáhla z Interu Milán za bez pár drobných 3 miliardy Romela Lukaka a takřka dorovnala rekordní transfer Jacka Grealishe. Teď by chtěla na vrchol i v Premier League.

MANCHESTER UNITED

Už osm let se na Old Traff ord neslavil titul, naposledy na jaře j 2013 ještě za Alexe Fergusona. Jadon Sancho a Raphaël Varane s tím mají konečně pomoct.

POZOR NA...

ASTON VILLA

Leon Bailey, Danny Ings a Emiliano Buendia, tyhle posily stály ambiciózní klub dohromady zhruba dvě miliardy korun. Minule jedenáctá, teď se od Aston Villy čeká víc, mnohem víc.

CRYSTAL PALACE

Londýnský klub má spíš záchranářské starosti, teď ale vzal přibližně miliardu a půl a nacpal ji do nových hráčů. Příchodem Marka Guehiho a Joachima Andersena se má zlepšit především obrana.

Začíná Premier League! Sesadí někdo z trůnu obhájce z Manchesteru a co ukáží Češi?

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘESTUPY

JACK GREALISH (25 let, záložník)

z Aston Villy do Manchesteru C. za 3,1 miliardy korun

ROMELU LUKAKU (28 let, útočník) z Interu Milán do Chelsea za 3 miliardy korun

JADON SANCHO (21 let, útočník)

z Dortmundu do Manchesteru U. za 2,2 miliardy korun

RAPHAËL VARANE (28 let, obránce)

z Realu Madrid do Manchesteru U. za 1,3 miliardy korun

IBRAHIMA KONATÉ (22 let, obránce) z Lipska do Liverpoolu za 1 miliardu korun

CELKOVÉ VÝDAJE 26,2 miliardy korun

PŘÍJMY KLUBŮ Z PŘESTUPŮ 11 miliardy korun

ČESKÁ STOPA

TOMÁŠ SOUČEK (26 let, záložník), West Ham

VLADIMÍR COUFAL (28 let, obránce), West Ham

MATĚJ VYDRA (29 let, útočník), Burnley

JAN ŽAMBŮREK (20 let, záložník), Brentford

VÍTĚZSLAV JAROŠ (20 let, brankář), Liverpool

MATĚJ KOVÁŘ (21 let, brankář), Manchester U.





BUNDESLIGA

Motiv nové sezony: Desátý titul pro Bayern?

Nadvláda bavorského kolosu už se musí snad každému mimo hranice Mnichova těžce zajídat. Devět titulů v řadě… Jenže kdo s ním dokáže v dlouhodobé soutěži držet krok? Možná Lipsko, jenže to svému konkurentovi v létě prodalo za miliardu špičkového obránce Dayota Upamecana.

NEJVĚTŠÍ FAVORITI...

BAYERN MNICHOV

Vystačil si s jedním pořádným přestupem, a rovnou největším v lize, za miliardu posílil obranu o Dayota Upamecana, zároveň tím oslabil největšího konkurenta.

RB LIPSKO

I přes odchod Upamecana si v Lipsku tradičně vědí rady, východoněmecký klub patřil k nejaktivnějším během přestupního období. Zase zkusí provětrat Bayern.

BORUSSIA DORTMUND

Tradiční značka přišla o Jadona Sancha, toho ale nahradila příchodem Donyella Malena. Podle rozložení sil spíš třetí vzadu, pořád by ale měla mít díky silné ofenzivě vysoké ambice.

POZOR NA...

WOLFSBURG

„Koncernový“ klub dlouhodobě těží z vydatné podpory Volkswagenu a využil ji na posily z Belgie, Anglie a Ruska. Naposledy čtvrtý, má sílu na to se vmáčknout ještě výš.

HERTHA BERLÍN

V Berlíně fotbal dlouho upadá, Hertha se v minulé sezoně zachraňovala. Pořád ale dělá všechno možné, aby se to změnilo. Hodně si slibuje od posily ze Schalke Suata Serdara.

Start bundesligy! Najde Bayern přemožitele? Boateng zpátky v Hertě a česká stopa

CELKOVÉ VÝDAJE 8,5 miliardy korun

PŘÍJMY KLUBŮ Z PŘESTUPŮ 9,7 miliardy korun

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘESTUPY

DAYOT UPAMECANO (22 let, obránce) z Lipska do Bayernu za 1 miliardu korun

DONYELL MALEN (22 let, útočník) z Eindhovenu do Dortmundu za 0,75 miliardy korun

BRIAN BROBBEY (19 let, útočník) z Ajaxu do Lipska volný hráč

MOHAMED SIMAKAN (21 let, obránce) ze Štrasburku do Lipska za 0,4 miliardy korun

HANNES WOLF (22 let, záložník) z Lipska do M´gladbachu za 0,25 miliardy korun

ČESKÁ STOPA

VLADIMÍR DARIDA (31 let, záložník), Hertha

PATRIK SCHICK (25 let, útočník), Leverkusen

PAVEL KADEŘÁBEK (29 let, obránce), Hoffenheim

TOMÁŠ KOUBEK (28 let, brankář), Augsburg

JAN MORÁVEK (31 let, záložník), Augsburg

TOMÁŠ OSTRÁK (21 let, záložník), Köln

LUKÁŠ AMBROS (17 let, záložník), Wolfsburg

LA LIGA

Motiv nové sezony: Atlético stále před obry?

Největší esa – Real a Barcelonu – trumfl o po sedmi letech Atlético. A hlavní téma ve Španělsku je to, jestli se dokáže na trůnu udržet i v další sezoně. Podle mnoha odborníků může a má pro to výborné předpoklady.

NEJVĚTŠÍ FAVORITI...

ATLÉTICO MADRID

Obhajuje titul a španělská média ho zase i v konkurenci městského rivala a Barcelony řadí nejvýš. Udělalo největší přestup španělského léta, záložníka Rodriga de Paula za téměř miliardu.

REAL MADRID

David Alaba přišel, aby převzal režii hry, zpátky je „mister“ Carlo Ancelotti. Přestupní aktivitou ho v létě ale převýšilo Atlético, Real se spíš zaměřil na hospodářskou konsolidaci.

FC BARCELONA

Víc než přípravu na sezonu řešil slavný klub bolestný odchod ikonického Lionela Messiho a vlastní bídné hospodaření. Dost možná další těžká sezona pro katalánský kolos.

POZOR NA...

VILLARREAL

Pravidelně se pohybuje v závěsu za špičkou, v létě přivedl druhého a třetího nejdražšího hráče španělského přestupního okna. Do obrany Juana Foytha, do útoku Bouleyeho Diu.

CELTA VIGO

Mezi elitu se vrátila před devíti lety a minulá sezona vypadala nadějně, jen o kousek to nevyšlo na poháry. Za zmínku stojí posila do ofenzivy Franco Cervi z Benfiky.

CELKOVÉ VÝDAJE 3,3 miliardy korun

PŘÍJMY KLUBŮ Z PŘESTUPŮ 2,5 miliardy korun

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘESTUPY

Rodrigo de Paul (27 let, záložník) z Udine do Atlétika za 0,9 miliardy korun

Sergio Agüero (33 let, útočník) z Manchesteru C. do Barcelony jako volný hráč

David Alaba (29 let, obránce) z Bayernu do Realu jako volný hráč

Memphis Depay (27 let, útočník) z Lyonu do Barcelony jako volný hráč

Erik Lamela (29 let, záložník) z Tottenhamu do Sevilly jakovolný hráč

ČESKÁ STOPA

nikdo