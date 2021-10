Šílená scéna v Irsku: Brankář po gólu napadl a složil vlastního obránce

Důvod agresivního výlevu gólmana se odehrál uprostřed hřiště. V 81. minutě zápasu severoirské Premiership mezi Glentoranem a hosty z Coleraine ztratil 22letý domácí obránce Bobby Burns míč, čímž pustil hosty do protiútoku, ze kterého vyrovnali.

Gólman domácích Aaron McCarey neztrácel čas sezením na zemi a šel si situaci zatepla vyřídit s jejím viníkem. Už během běhu k Burnsovi na svého obránce řval a nepřestal, ani když ho, coby velký fanoušek Tysona Furyho, rychlou ranou srazil na zem.

Následně mladého spoluhráče chytil za límec a shora mu velmi zblízka říkal, co si o jeho počínání myslí. Až v tu chvíli stihli na běsnícího gólmana zareagovat další spoluhráči. První byl blízko kapitán Patrick McClean, který po brankáři nejdřív hodil míčem. Až pak ho s pomocí dalších hráčů od nebohého Burnse odtrhl a odtáhl pryč.

„Úplně šílený moment. Nic takového jsem v životě neviděl, divil se na tribuně Paul Leeman, který má za Glentoran odehráno skoro 600 zápasů, včetně evropského předkola proti Spartě v roce 1996.

Reagoval i rozhodčí, který McCareymu dal červenou kartu, takže Glentoran musel dohrávat v deseti. Stav 2:2 ale nakonec vydržel.

Manažer jednoho z historicky nejúspěšnějších severoirských týmů Mick McDermott se po zápase snažil situaci zlehčit, i tak ji ale bude řešit.

„Víc mě štve, že jsme dostali gól, než to, co se stalo potom,“ řekl po zápase. „Aaron přišel do kabiny a řekl, že to neměl dělat. S Bobbym si podali ruce. Není to poprvé, co se dva dospělí chlapi poprali. Není to hezké, ale musíme jít dál.“