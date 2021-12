Uvažovala o něm Slavia, neuspěl ve Spartě. Graiciar teď míří do zámoří

Platil za velký talent českého fotbalu. Martin Graiciar už v osmnácti letech zamířil z Liberce do Fiorentiny, následně prošel třeba Spartou. V uplynulých měsících se ale kariéra mladého útočníka zasekla. Oživit se ji podle informací redakce iSport.cz pokusí za oceánem, čerstvě totiž podepsal dvouletý kontrakt s klubem York United FC, který sídlí v Torontu. „Pro Martina je to příležitost, jak kariéru restartovat,“ říká hráčův agent Pavel Paska ze společnosti ISM.

V červenci 2017 Fiorentina neváhala a za Martina Graiciara poslala do Liberce 1,5 milionu eur (téměř 40 milionů korun). Italská mise ale rodákovi z Karlových Varů příliš nezachutnala. Do prvního týmu tradičního apeninského klubu se neprobojoval, ostruhy sbíral jen v juniorské Primaveře.

O dva roky později proto zamířil na hostování do Sparty, ani tenhle tah ale kýžené stažení ruční brzdy nepřinesl. Na Letné odehrál Graiciar pouze devět utkání, do statistik si nepřipsal gól ani asistenci. A i když kolem něj v jednu dobu kroužila konkurenční Slavia, vrátil se nakonec přes krátké intermezzo v Mladé Boleslavi zpátky do Fiorentiny.

Od léta ale bylo evidentní, že si pevnější místo v týmové hierarchii nezíská. Proto došlo na nevyhnutelné. „Fiorentina se rozhodla smlouvu ukončit,“ informoval hráčův agent Pavel Paska.

Na řadu proto přišlo rozhodování, jakou cestou se v kariéře nadále vydat. Nakonec povede až za oceán, do Toronta. Graiciar se upsal tamnímu klubu York United FC na dva roky. Účastník kanadské Premier League může navíc uplatit opci na další sezonu.

„Vnímáme to jako hodně zajímavou destinaci. Martin má za sebou nepovedená hostování ve Spartě a Mladé Boleslavi. Teď se mu otevírá příležitost, aby svou kariéru restartoval,“ zdůraznil Paska.

V zámoří se má Graiciar hlásit v lednu. York United skončili v uplynulém ročníku na čtvrtém místě po základní části, v semifinále play off pak nestačili na tým Forge, jenž sídlí v Hamiltonu.

Pokud by Graiciar v Kanadě zaujal, mohla by se mu otevřít cesta o patro výš, tedy do prestižní MLS. K tomu ale potřebuje dvaadvacetiletý fotbalista výrazně přidat.