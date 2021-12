Mundial: Schick pro velkoklub? Best of 2021, má Messi Zlatý míč právem?

Patrik Schick nasázel v dresu Leverkusenu osm gólů v posledních třech zápasech. S šestnácti zásahy v probíhající sezoně bundesligy se řadí mezi absolutní elitu – mezi Roberta Lewandowského a Erlinga Haalanda. Může českému útočníkovi forma vydržet do konce ročníku a mohl by si vysloužit přestup do evropského velkoklubu, anebo by mu slušelo další období ve stávajícím klubu? V čem se letos ještě zlepšil a kde má naopak i rezervy?

Končí nám také kalendářní rok 2021, a tak si v pilotním díle pořadu a podcastu Mundial rozebereme to nejlepší z uplynulých dvanácti měsíců. Byl Lewandowski doopravdy „oloupen“ o Zlatý míč, anebo ocenění získal Lionel Messi právem?

Kdo byli nejlepší hráči ve svých rolích, kdo byl top trenér roku a které ne úplně známé týmy se vyplatilo sledovat? Můžeme se dočkat výrazně omezených Vánoc v Premier League, co kapitáni Arsenalu a Steven Gerrard jako příští trenér Liverpoolu?

O tom všem diskutují redaktor iSport.cz David Pávek a šéfredaktor časopisu Football Club a spolupracovník Sportu Karel Häring. Moderuje Martin Vait.

Všechny díly Mundialu a iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích a YouTube deníku Sport.

0:00 V čem se v Česku vymyká Schick a jak se v nové sezoně změnil?

11:35 Vyslouží si Schick přestup do velkoklubu a co zdraví?

22:10 Dostal Messi Zlatý míč právem?

30:32 Best of 2021 ve světovém fotbale

43:25 Vánoce v PL v ohrožení? Co kapitáni Arsenalu a Gerrard do Liverpoolu?