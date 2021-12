Schicka zařadili mezi sto fotbalistů roku. Už za sebou nechal řadu hvězd

Další důkaz, že Patrik Schick patří mezi úplnou fotbalovou elitu. Deník The Guardian zařadil reprezentačního útočníka mezi stovku nejlepších fotbalistů letošního roku. Pětadvacetiletá opora Leverkusenu obsadila 79. místo v žebříčku, který britský list v těchto dnech postupně zveřejňuje.

Zazářil na letošním evropském šampionátu, famózní střeleckou mušku předváděl také na podzim v bundeslize. V zahraničí to nezůstalo bez odezvy. „Kdyby Schickova kariéra zítra skončila, bude se na něj vzpomínat díky ohromnému gólu, kterým po nákopu téměř z poloviny hřiště poslal Českou republiku do vedení 2:0 nad Skotskem na EURO,“ napsal The Guardian. Českého hráče také označil za jednoho z nejkomplexnějších útočníků současnosti.

Schick byl s pěti góly nejlepším střelcem mistrovství Evropy společně s Portugalcem Cristianem Ronaldem . V této sezoně německé ligy odchovanec Sparty zaznamenal 16 branek a je druhý v tabulce kanonýrů o tři trefy za Polákem Robertem Lewandowským z Bayernu Mnichov.

Celkově stojí Schick v žebříčku už nyní výš než jiná věhlasná fotbalová jména. V pořadí se dostal před útočníka Liverpoolu Roberta Firmina (80. místo), trvalkou v záloze Barcelony Sergia Busquetse (82. místo), nebo brankáře Paris St. Germain Keylora Navase (94. místo).

Naposledy se ve výběru Guardianu ocitl z českých fotbalistů brankář Petr Čech v roce 2013, kdy mu patřilo 65. místo.