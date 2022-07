Neuvěříte, co lze nedat! Parťák slavil, on mu míč vykopl z prázdné brány

„Absolutně bizarní.“ „Největší minula v dějinách fotbalu.“ Atd. Tak fanoušci popisují akci jinak nenápadného zápasu kanadské ligy mezi Valour FC a HFX Wanderers. Rychlou akci domácích zakončil Alessandro Riggi tak krkolomně, že sám skončil v síti, zatímco míč se jen pomalu šoural za brankovou čáru. Jistě by skončil i za ní, ale do akce doběhl Riggiho spoluhráč William Akio.

Chtěl akci uspíšit? Sám si připsat gól? Nebo se mu snad střetly myšlenky a probudil se v něm obránce? To ví jen on sám. Po jeho kopu každopádně míč vyletěl z branky, aniž by celým objemem přešel do branky! Situaci nechápali hráči obou týmů, ale hrálo se dál.

„Jo, opravdu jsem netrefil úplně prázdnou branku. Takhle je to jednoduché,“ napsal Akio po zápase na twitter s doširoka se smějícím emotikonem. „Každý dělá v práci chyby, takový je život. A já se odrazím, jako vždycky,“ slíbil.

Zatímco si z něj díky sociálním sítím dělají fanoušci na celém světě legraci, sám útočník má za sebou dramatický příběh. Jeho vlastí je Jižní Súdán, ale narodil se v uprchlickém táboře v keňském Nairobi rodičům, kteří utekli před občanskou válkou, později celá rodina emigrovala do Kanady, kde se nyní 23letý William stal fotbalovým profesionálem, který umí góly i dávat, nejen jim zabraňovat.

A ani velká chyba nemusí tým z Winnipegu mrzet, díky gólu ze druhé půle vyhrál třetí zápas v řadě.