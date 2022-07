Ronaldo k vedení United: Určete mou cenu, mám zájemce. Ve hře je návrat

Cristiano Ronaldo chce hrát Ligu mistrů, Evropská liga je mu málo. A tak chce podle anglických médií i nadále opustit Manchester United bez ohledu na to, že má na Old Trafford ještě na rok platnou smlouvu. 37letý Portugalec měl vedení Red Devils vyzvat, aby určilo částku, za kterou ho prodá. Prý má i zájemce, ale interes Sportingu Lisabon je spíš vlažný.

V roce 2003 to byl jeho první velký přestup. Tehdy 18letý talent Cristiano Ronaldo přestoupil ze Sportingu Lisabon do Manchesteru United, kde začal naplno budovat svou značku CR7. Teď, po 19 letech, by se kruh mohl uzavřít. Má to být právě portugalský vicemistr, kdo o angažování kapitána reprezentace uvažuje.

Ronaldo do přípravných zápasů United zatím nezasáhl, turné po Asii a Austrálii vynechal z „rodinných důvodů“. Anglická média ale denně přichází se zprávami, že na Old Trafford nechce pokračovat, protože se tam v nadcházející sezoně nebude hrát Liga mistrů. „Určete cenu, za kterou mě prodáte,“ měl říct v doprovodu svého agenta Jorgeho Mendese.

Velkokluby mezitím zvěsti o angažmá pětinásobného vítěze Zlatého míče odmítaly. Šéfové Bayernu Mnichov přiznali, že se o Ronaldovi bavili, ale nevyhodnotili ho jako vhodnou posilu, v Atlétiku Madrid se zase proti postavili fanoušci.

Právě se Španěly se mají United v sobotu utkat v Oslu. Ronaldo si sice měl v pátek s týmem zatrénovat, ale do Skandinávie neodletí.

Mocný agent Jorge Mendes ale s minimálně jedním klubem jedná. Podle serveru The Athletic má jít právě o „domovský“ Sporting, který v poslední sezoně sice v domácí soutěži skončil 6 bodů za FC Porto, ale splňuje hlavní Ronaldovu ambici – bude hrát Ligu mistrů.

Angažováním CR7 si podle The Athletic není jistý ani sportovní ředitel Sportingu Rúben Amorim, který má obavu, zda by zapadl do herního stylu týmu. Otázkou jsou i peníze. V United bere Ronaldo v přepočtu přes 10 milionů korun týdně, na jihu by zřejmě musel ze svých požadavků ustoupit.