Tragédie na fotbale v Indonésii: plný stadion i slzný plyn. Zemřelo 174 lidí

Násilnosti vypukly poté, co fanoušci poraženého týmu vtrhli na hřiště. Policie po neúspěšné snaze je z něj dostat použila slzný plyn. Podle místních médií většina lidí zemřela či byla smrtelně zraněna v tlačenici, která nastala, když se fanoušci snažili utéct před slzným plynem. Mnozí padali na zem a další po nich šlapali.

Podle AFP a AP je mezi oběťmi i několik policistů. „Třicet čtyři lidí zemřelo na stadionu a zbytek podlehl zraněním v nemocnici,“ uvedl v prohlášení šéf místní policie podle AFP. Web Al Jazeera uvádí, že během incidentu zahynulo i pětileté dítě. Indonéská fotbalová asociace na týden pozastavila zápasy v první lize. Arema, na jejíž půdě se tragická dohra zápasu udála, má zakázáno do konce sezóny pořádat domácí zápasy.

Místní média uvedla, že střety vypukly na konci zápasu mezi celky Arema FC a Persebaya Surabaya, když fanoušci vtrhli na hřiště. Policisté se davy lidí snažili vyhnat z hrací plochy, zatímco další fanoušci na policisty házeli různé předměty. Persebaya Surabaya zápas vyhrála 3:2.

Podle ministra pro bezpečnostní záležitosti Mohammada Mahfuda byla kapacita stadionu přeplněná, prodáno bylo na 42 000 vstupenek, ačkoli kapacita stadionu je 38 000 lidí.

Násilnosti se podle záběrů ze sociálních sítí odehrávaly i před stadionem, na ulici jsou na fotkách vidět ohořelá policejní auta.

Tragédie v Malangu je podle dostupných informací druhým nejhorším neštěstím na fotbalovém stadionu ve světě. Nejvíce obětí si vyžádaly střety fanoušků na stadionu v peruánské metropoli Limě po utkání olympijské kvalifikace Peru - Argentina v květnu 1964, kdy zemřelo 328 lidí a na pět set dalších utrpělo zranění.

První slova klubů

Oba kluby už se k celému neštěstí také samy vyjádřily. „Rodina Persebaya vyjadřuje hlubokou soustrast s oběťmi zápasu Arema FC vs Persebaya. Milost pro oběti, a rodinám, které po nich zůstaly, kéž je dopřána statečnost. Žádný fotbalový zápas nemá cenu života,“ napsal na sociální sítě klub, který byl na utkání v roli hostů.

„Vedení klubu Arema FC vyjádřilo hlubokou soustrast s oběťmi. Vedení Arema FC je také zodpovědné za zacházení s oběťmi, a to jak s těmi, kteří zemřeli, tak s těmi, kteří jsou zraněni," řekl předseda klubu Abdul Haris.

„V návaznosti na to zřídí vedení FC Arema také krizové centrum nebo informační stanoviště pro oběti, které bude přijímat hlášení a řešit případy hospitalizovaných obětí či nemocných,“ dodal. „Vedení klubu Arema FC se rodinám obětí velmi omlouvá a je připraveno poskytnout odškodnění,“ uzavřel s tím, že klub je připraven přijmout návrhy na řešení situace, které by mohly zachránit další lidi.

Čeští hráči Michael Krmenčík a Ondřej Kúdela, kteří v Indonésii hrají, po tragédii sdíleli na sociálních sítích truchlící příspěvky.

Světový šampionát v ohrožení?

Na přelomu května a června roku 2023 se v Indonésii koná mistrovství světa hráčů do 20 let. „Turnaj se snaží propagovat. Samozřejmě záleží, do jakých skupin se dostanete, v jakém městě, ale bude to velké," líčil Ondřej Kúdela v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Nyní je tak otázka, zda velký turnaj v asijské zemi nebude kvůli tragédii ve městě Malang v ohrožení. Na vrcholnou akci se kvalifikovala i slovenské reprezentace.

Velký rozhovor pro deník Sport a web iSport.cz s Ondřejem Kúdelou o fotbale v Indonésii čtěte ZDE>>>

Ligové zápasy v Indonésii navštěvují pravidelně tisíce lidí. „Chodí obrovské množství fanoušků. Obzvlášť u nás. V průměru třicet tisíc, máme furt vyprodáno. Teď jsme měli týden dopředu, lidi jsou opravdu blázni," vyprávěl Kúdela.

„Fanoušci jsou strašní fanatici"

Ten přestoupil do Jakarty společně s Krmenčíkem v létě, oba české hráče vítaly na letišti stovky fanoušků. Zájem o fotbalisty je i před utkáním.

„Když jedete na zápas, a pozor, stalo se nám to i před přípravným utkáním, fanoušci nás doprovázejí na motorkách, skútrech, mají vlajky, troubí, fandí, klidně zastaví autobus… Sice nám razí cestu policajt na motorce, ale to vůbec nic neznamená. Lidé zablokují autobus, začnou fandit, houkat, ukazují gesto „jakmánie“ (prsty ukazuje). Jsou hrdí, věrní, oddaní, strašní fanatici. Fakt si to užívají, z tohoto pohledu jde o neskutečné angažmá,“ popsal Kúdela.