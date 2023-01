Nový trenér si vystřelil z Ronalda: Původně jsem chtěl Messiho

Cristiano Ronaldo může klidně už ve čtvrtek nastoupit v novém dresu. Fanoušci v Rijádu berou obchody útokem, aby měli žlutomodrý dres s jeho jmenovkou. Jenže Portugalec nemusí být v Saúdské Arábii zbožňovanou ikonou, možná jen normálním členem kádru. Aspoň to naznačila tisková konference jeho nového kouče.

Francouz Rudi Garcia trénuje Al-Nassr od konce června a s týmem bojuje o titul. Aktulně tým z Rijádu o bod vede tabulku, ale má o jeden odehraný zápas víc. Do roku 2023 ale přibyla neskutečná posila. Možná ta největší, kterou by si kouč do týmu přál. Možná…

„Původně jsem chtěl přímo z Dauhá přivést Messiho,“ prohlásil francouzský trenér na tiskové konferenci. Vážnou tvář udržel, než jeho slova zprostředkoval místním novinářům překladatel, až pak vyprskl smíchy. Skvělý vtip? Samozřejmě. Jen není jisté, jestli to podobně bere i ješita CR7.

Al-Nassr sice má v posledních zápasech jasně danou kostru týmu stojící na Davidu Ospinovi v brance, přes Álvara Gonzálese, Luize Gustava až ke Kamerunci Vincentu Aboubakarovi na hrotu. Do té se Ronaldo teď musí včlenit. Zároveň se klub má snažit o další posily velkých jmen: Sergia Busquetse a Sergia Ramose.

Na nedostatek přívětivých tváří si s trenérovými vtípky Ronaldo stěžovat nemůže, realizační tým Al-Nassru tvoří spousta Portugalců.