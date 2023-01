Hašek má další problém: v Turecku netrénuje, prý kvůli psychice. Ale...

Plán zněl následovně: znovu nakopnout na východě Turecka kariéru poznamenanou odchodem z Letné a zaujmout kluby o patro výš, které by přišly se zajímavou nabídkou.

Martin Hašek se k Erzurumsporu připojil v září 2021 po roční pauze a krátkém angažmá u německých druholigových Würzburger Kickers. Ve své první sezoně si v mužstvu, které čerstvě sestoupilo a chtělo hned zpátky, leč přes play off to nevyšlo, vedl slušně: třicet ligových startů doprovodil pěti góly a čtyřmi asistencemi. V nynějším ročníku nastoupil patnáctkrát a skóroval jednou. To už měl Erzurumspor kvůli dluhům pozastaveny přestupy, takže nemohl posílit kádr.

„V to, že by se po roce mohl posunout, Martin pevně věřil,“ přisvědčil během podzimu v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz záložníkův otec Martin Hašek.

„Čísla byla na ´osmičku´ – to znamená: útočíš, bráníš – dobrá, i když ne úplně nejvyšší, ale nejlepší u záložníků druhé turecké ligy na své pozici. Co do naběhaných kilometrů pak byl úplně jinde, v Turecku běhají významně míň než v Česku a Martin byl doma top. Přesto k dohodě nedošlo, takže bude doufat, že se výš dostane v zimě, nebo po konci smlouvy,“ dodal bývalý kouč Sparty či Bohemians.

Jenže zůstalo u představ. Z Turecka do Česka doletěla zpráva, že Hašek junior nejprve neodjel podobně jako se Spartou na soustředění a pak nebyl na soupisce v úvodních dvou soutěžních duelech jarní části druhé turecké ligy. Klubu měl podle tureckých médií sdělit, že důvodem jsou problémy psychického rázu.

Podle informací Sportu se Hašek vykázal neschopenkou a ani netrénuje. Spekuluje se při tom, že už předtím chtěl dosáhnout rozvázání kontraktu. Ten mu ovšem končí až v červnu a v Erzurumsporu se středopolaře nehodlají vzdát. Respektive ne zadarmo.

„Hašek je náš hráč. Aktuálně nemůžeme přivést nové, řekli jsme mu, aby neodcházel. Pokud se připojí, bude mít těžké dohnat ostatní,“ citovala česká média trenéra patnáctého týmu z devatenácti Muzaffera Bilazera, jenž promluvil pro web gazetespula.net.

Deník Sport se sedmadvacetiletého hráče pokusil kontaktovat, ale nechtěl o svém případu mluvit. Komentovat ho odmítl i Martin Hašek starší. „Když se bude chtít Martin vyjádřit, tak to udělá,“ uvedl. Jedno je jisté: s tím, že by se ještě během jara připojil k Erzurumsporu, záložník nepočítá. Pokud by nadále dokládal zdravotní obtíže, mohla by smlouva mezitím vypršet.

Další zádrhel přišel poté, co se definitivně uzavřela kauza Hašek ml. versus Sparta, která dospěla až před Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS). Ta rozhodla, že podal zkraje roku 2020 neoprávněně výpověď a má zaplatit pokutu 94 702 eur, tedy zhruba 2,3 milionu korun (Letenští požadovali 800 tisíc eur, cca 20 milionů korun).

Nezamýšlený směr nabrala také kariéra Haškova mladšího syna Filipa. Ten se v létě 2021 v nedobrém rozešel s Bohemians a objevil se v řeckém druholigovém Olympiakosu Volos. Poté epizodně působil ve slovenském Pohronie a na podzim se rovněž přesunul do Erzurumsporu.

Známá fotbalová rodina doufala, že už bude mít v zimě přestupy povolené. Podle předběžné dohody se měl Filip v zimě stát členem kádru a potkat se v jednom dresu s bratrem, stejně jako v Ďolíčku.

I tenhle výhled vzal pochopitelně za své. Pětadvacetiletý Filip Hašek se přestěhoval do Německa. Zájem o něj měla Energie Cottbus hrající čtvrtou, regionální ligu, a uvažovala o angažmá od léta. Nakonec českou akvizici získal VfB 1921 Krieschow o soutěž níž.