Legia vítá zpět Pekharta: Koruna vyhrána, ale příběh ještě nekončí

Hotovo, český útočník získal nové angažmá. Tomáš Pekhart (33) se vrací do Legie Varšava. O víkendu se definitivně doladil příchod vytáhlého forvarda do polského klubu, kde odehrál dvě a půl sezony. Podepsal smlouvu na rok a půl bez opce a chce oživit kariéru poté, co mu nevyšlo předchozí angažmá v Turecku. V pondělí ho největší polský klub oficiálně přivítal zpátky.