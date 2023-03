Miliardy z akademie: Benfica školí giganty. Real vysoko, Anglie zaostává

Jako by se v Portugalsku rozhodli, že vezmou do rukou kladiva a budou kutat, dokud nenarazí na zlato. Povedlo se poprvé, podruhé a najednou je z toho byznys. A taky pořádná fuška, ale čas od času se díky tomu ponoří do balíku peněz. Benfica, Sporting a Porto vydělaly na prodeji „odchovanců“ dohromady víc než jednu miliardu eur, v čemž převyšují evropské giganty jako Real či Manchester City. Vyplývá to z analýzy, kterou vytvořila investiční platforma eToro ve spolupráci s portálem Transfermarkt.com. Mezi top 10 se dostal také Salcburk, jehož akademií prošly i české naděje. Jak jsou na tom ostatní kluby a kde schovávají další drahokamy?

Na Azurovém pobřeží chodí s podběrákem a loví třpytivé perly. A taky dost drahé. V docházce akademie AS vyčnívá především jedno jméno – Kylian Mbappé. V necelých patnácti letech za hubičku naklusal do Monaka a po pěti letech ho opustil jako jeden z nejdražších fotbalistů v historii. Paris Saint-Germain za něj vysolil 180 milionů eur. Taková částka se těžko překonává, ale… Z Monaka pocházejí i další „luxusní“ talenti. Obránce Benoît Badiashile (Chelsea), Lawin Kurzawa (PSG) nebo Yannik Carrasco (Atlético Madrid).

O nejslavnějším odchovanci se ani nebavme. Ale na Cristianu Ronaldovi rozhodně Sporting nevydělal nejvíc. Za Portugalskou hvězdu připlulo do Lisabonu z Manchesteru United „jen“ 19 milionů eur. Klub vydělal daleko víc na dalších klenotech z akademie. Matheus Nunes začal v rezervě, odkud rychle povýšil a nakonec ho za 45 milionů eur vykoupil Wolverhampton. Nuno Mendes poznává Paris Saint-Germain za 38 milionů eur, Gelsona Martinse vypustil Sporting do Atlétika Madrid za 22 milionů eur. Výsledná částka se vyšplhá až na 363 milionů eur. A v budoucnu může být ještě vyšší… Žhavým zbožím brzy bude třeba obránce Gonçalo Inácio.

3. Real Madrid

Zisk: 375 milionů eur

„Bílý balet“ možná překvapí. Vždyť koho chce, toho si přece koupí. Přesto je ve slavné akademii v Madridu přetlak ambiciózních mladíků. A i když se do A týmu horko těžko protlačí, aspoň za ně Real něco málo utrží. Obránce Sergio Reguilón za první mužstvo odehrál dvaadvacet zápasů v jedné sezoně, pak se pakoval do Tottenhamu za 30 milionů eur. Marcos Llorente za stejnou sumu putoval do sousedního Atlétika, Jesé (jeho životní příběh ZDE) bez výraznější stopy přesedlal do PSG (za 25 milionů eur) a Ašraf Hakimí utekl do Dortmundu. A takhle bychom mohli pokračovat… Až do chvíle, kdy z toho vyjde částka 375 milionů eur.