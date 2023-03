Straka bude znovu trénovat. Míří na slovenskou záchranářskou misi

Není to ani deset let, co v Trenčíně slavili dva ligové tituly za sebou. Nyní se tamní fotbalisté propadli do skupiny o udržení a i tam se krčí u dna. Jsou na předposlední barážové pozici a čeká je zápas s posledním Liptovským Mikulášem. A tak trenčínský management oslovil českého motivátora.

„Volal mi Ladislav Valášek, se kterým se znám a mám kontakty na tento klub. Já ten klub znám z mého působení ve Slovanu, tenkrát to byl skvělý mančaft. I to nějak rozhodlo, že prostě vím, do čeho jdu. I když mě teď čekají spíše záchranářské práce, je tam hodně mladých kluků,“ prohlásil František Straka pro TN.cz.

Zároveň se musí rozloučit s rolí televizního experta. „ Ale není to tak, že bychom úplně přerušili naši spolupráci,“ říká.

Trenčín je osm kol před koncem na barážové příčce. Na sestupové poslední místo má náskok 12 bodů, na přímou záchranu ztrácí bod. Je také v semifinále národního poháru.

Bývalý reprezentační obránce Straka trénoval naposledy druholigový Třinec, kde skončil předloni v srpnu. V minulosti vedl řadu klubů včetně Sparty a Slavie, v lize působil také v Příbrami, Českých Budějovicích, Teplicích, Plzni a Karviné. Na Slovensku už koučoval Slovan Bratislava a v jednom utkání byl na lavičce české reprezentace.