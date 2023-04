Vaclík čaruje! Táhne Huddersfield, gratulovala mu hvězda Star Treku

„Byla to pro mě asi poslední možnost, pokud jsem si ještě někdy chtěl zachytat v Anglii,“ řekl pro iSport.cz Vaclík těsně poté, co se upsal týmu z Huddersfieldu. Jenže tady se nejednalo o smetánku z nejvyšších pater, ale o tým, který se krčil na dně tabulky druhé ligy.

Ještě v roce 2019 hrál Huddersfield Premier League, i když z toho byl smutný příběh s jednoznačným sestupem. Od té doby se na severu Anglie v průmyslovém a univerzitním Huddersfieldu hraje pouze League Championship. Jenže i ta je letos v ohrožení.

Terriers reálně hrozí sešup do League One, tedy třetí anglické ligy. V době, kdy do týmu přicházel Tomáš Vaclík, se tým topil v sestupové bažině až po krk. Ne, že by dneska byla Vaclíkova družina v suchu, ale i díky výkonům českého reprezentanta momentálně stačí holiny. Náskok 2 body na padáka sice není žádná sláva, ale co by za to kluboví bafuňáři dali začátkem ledna.

V Huddersfieldu však dobře věděli, koho angažují, jak poznamenal klubový trenér brankářů Paul Clements. „Tomáš je brankář, který se mi už dlouho hodně zamlouvá a má všechny vlastnosti, které očekáváte od skutečné posily. Se svými zkušenostmi navíc může být vzorem pro naše mladé gólmany.“

Následovalo vyjádření nového hlavního kouče Neila Warnocka. „Brankáři vás drží ve hře a vyhrávají zápasy, a proto máme Tomáše Vaclíka: Chci, aby nás udržel v boji o záchranu.“ Zatím to vypadá, že slova obou pánů by se mohla tesat do kamene.

Zkušený lodivod Warnock přitom vede Huddersfield teprve od února letošního roku, kam se vrátil po 28 letech. Společně s Vaclíkem a dalšími posilami bojují o to, aby klub nemusel čelit dalšímu sestupu.

I když zápas s další tradiční značkou anglického fotbalu Blackburnem skončil 2:2, na adresu českého brankáře se hrnuly superlativy i odjinud. Byl například vyhlášen zcela jednoznačně mužem zápasu. Bez jeho zákroků by Blackburn velkolepě duel otočil. Terriers sice vedli 2:0, ale v konečném účtování může mít i získaný bod cenu zlata.

A odměna pro Vaclíka za skvělý výkon? Po utkání se v kabině setkal a vyfotografoval s možná nejznámějším fanouškem Huddersfieldu, kterým je hvězda Star Treku Sir Patrick Stewart.

Vítkovický odchovanec se velmi rychle stal jednou z opor týmu. Po zahraničních angažmá v Basileji, Seville a Olympiakosu se tak zdálo, že jeho kariéra už bude spíše stagnovat. Ani v reprezentaci už nedostává dřívější jednička tolik prostoru. V Seville jej postupně vystrnadil z brány Maročan Búnú a v Řecku někdejší brankář Sparty doplatil na špatné období celého týmu.

Někdo mohl tvrdit, že se Vaclík ve druhé anglické lize zakope, notabene v týmu, který válčí vůbec o setrvání v soutěži, on ale dokazuje, že ještě nemusel říct poslední slovo a s ním v bráně ještě může Huddersfield mnohé soupeře roztrhat na hadry.