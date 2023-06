Dresy pro novou sezonu: krása Lyonu. United jako Juve, rozpaky Arsenalu...

Fotbalové dresy pro novou sezonu 2023/24 • FOTO: Koláž iSport.cz Fotbalová sezona 2022/23 čeká na poslední tečku. Epilog napíše finále Ligy mistrů, ve kterém se střetne Manchester City s Interem Milán. Následuje krátká letní dovolená, přestupové tahanice a příprava. Mezitím už se kluby chlubí novými dresy. Tyhle budou vítězné, tutově! Jak vypadají úbory na další ročník? Některé jsou již oficiální, jiné zatím ještě ne. Zaujal Lyon či Real Madrid. Naopak rozpaky panují v Arsenalu i Manchesteru United. Venkovní sady? Vážně? Takhle?

AC Milán Svět se probouzí v nové éře. Bez Zlatana. Jedinečný a nenapodobitelný Ibrahimovič redefinoval pojem fotbal. Na konci sezony 2022/23 se rozloučil. Ukončil kariéru a v těchto dresech vyběhnou hráči AC Milán v novém ročníku. Vlastně… V novém světě. Bez Švéda už to nebude nikdy jako předtím. Doma

Arsenal Domácí podoba? Krása, klasika, úžas. Červená a bílá doplněná zlatou barvou, která odkazuje na památný titul Arsenalu ze sezony 2003/04. I třetí sada jde, žádný problém. Ale venkovní dres? Fíha. Jestli jste někdy přemýšleli, jak byste nakreslili rozpak, vypadal by patrně přesně nějak takhle. Doma Venku Třetí

AS Řím Logo je přežitek, usoudili tvůrci trikotů pro AS Řím. Objeví se totiž jen na venkovních zápasech. Na domácích dresech se vměstnal jen vlk. A na třetí sadě rovněž, jen v jiných barvách. Budeme kousat, řekl by José Mourinho. Poslední ročník zakončil bez trofeje. A zase má hlad. Vlastně pořád. Doma Venku Třetí

Atlético Madrid Pryč s vlnami. Hráči Atlétika budou v nové sezoně opět vypadat, jakoby spolkli pravítko. Tradiční pruhy jsou znovu rovné. Tak, jak to mají fanoušci rádi. Přímočará hra. Venkovní sada odkazuje na historii. Přesně v těchto barvách totiž hráči Colchoneros nastoupili před 120 lety k prvnímu zápasu. Doma Venku

Barcelona Marketingové oddělení spoléhalo, že v nových dresech představí velkolepý návrat Lionela Messiho. Fanoušci už odkládali peníze. Tohle by byl trhák! Jenže… Omyl. Argentinec zamířil do Interu Miami. V Barceloně si tak musí vystačit s Lewandowským, Pedrim, Gavim a dalšími neméně známými. Doma Venku

Bayer Leverkusen Ironický pozorovatel by ucedil, že nová podobizna domácího úboru je šitá na míru jednomu konkrétnímu hráči. Červený kříž… Ale snad všichni fotbaloví fanoušci by si přáli, aby se český forvard Patrik Schick uzdravil a v tomto stavu vydržel celý další ročník. A opět rozséval gólovou zkázu. V tomto dresu budeme pozorovat samozřejmě i Adama Hložka, jehož čeká v bundeslize druhá sezona. Doma

Bayern Mnichov Když příznivci Bayernu zřeli nový domácí dres, lekli se. Vážně? Není tam nějak málo červené? A hodně bílé? Změna je život. Občas neuškodí. No co, když budeme pořád vyhrávat? Nevadí. Předplatné na německý titul platí už 11 let, i když posledně bylo namále. Výrazně pomohl kolaps Dortmundu. Doma Venku Třetí

Borussia Dortmund Byl blíž, než se zdálo. Poslední krok, krůček, malé poposunutí, drcnutí. Přesto unikl. Sakra. Jak? Ještě teď se rozebírá, jak vlastně Dortmund doslova zahodil titul. Bolavé téma. Minulost! Zní jasný pokyn. Pojďme se dívat dopředu. A na nový domácí dres zvolený a navržený fanoušky. Povedl se? Doma

Chelsea Chelsea? Záhada, tajemno, nejasno, zmatek. Spousta posil, hodně odchodů. Tak nějak všelico. Hráči v kabině netuší, kam si sednout, kde zítra budou hrát a komu pozítří budou říkat spoluhráč. Ať to bude kdokoli, ten, kdo bude hrát za Blues v dalším ročníku, navlékne tyto tři sady. Pod hrudí bude nový sponzor. Doma Venku Třetí

Inter Milán Doma klasicismus. Černá a modrá. Jinak to ani v případě Interu nejde. Ani venku příliš milánský klub neexperimentoval. Zato třetí volba rozzáří všechny. Oranžová? Ta bude vidět. Vítězně? Už by to zase chtělo ligový titul, tuší fanoušci. A když u toho zaujmeme, tím lépe. Zajímavá volba. Doma Venku Třetí

Juventus V poslední sezoně se o Juventusu psalo více v rubrice krimi než ve sportovní. Podvody, různé kličky a fígly se nevyplatily. Stará Dáma zaplatila desetibodovou daň v tabulce a spadla do Konferenční ligy. Tyhle dresy v Lize mistrů neuvidíte. Už by bylo taky načase zabojovat o titul. Turín vyklízí pozice… Doma Venku Třetí

Liverpool Doma? Červená. Venku zelenobílá. Nevšedně, zajímavě, ale líbivě. Splynout s trávníkem a udeřit. Salah a spol. vyzkouší nový trik na soupeře. Jen teda třetí sada působí trochu jako fialová skvrna. Realita může být jiná. Když rozmáznete soka, nezáleží na tom, jak u toho vypadáte. Nebo ano? Doma Venku Třetí

Lyon V peletonu nejhezčích domácích trikotů se nachází Lyon. Francouzi mají styl! Bílá doplněná zlatou? Nádhera. Ještě tak pozlatit další ročník. To bude ovšem těžké. Už dávno nejsou časy, kdy Olympique kraloval lize, tituly sbíral po hrstech a bavil evropské trávníky. Teď vládnou chudé časy. Těžké. Doma

Manchester City Puma ve spolupráci s Manchesterem City produkuje zajímavé dresy. Především ale vítězné. Je nám opravdu jedno v čem hrajeme, ucedil Pep Guardiola. Trofej se leskne vedle všeho, ať už u toho vypadáte jakkoli. První místo sluší každému. Na to jsou zvyklí. A rozhodně neplánují něco měnit. Doma

Manchester United Na úvod jednoduchá otázka. Prostá. Nespletli jste se? Ne? Tak se mrkneme ještě jednou. Bílé pruhy? My jsme Manchester United, ne Juventus či Newcastle. Příznivci Red Devils si postupně zvykají na novinku. Ze začátku to vypadalo hůř. A co třetí dres? Zmizelo logo, zůstal jen Ďábel! Další změna. Doma Venku Třetí

PSG Dres PSG z minulé sezony byste prodali i tučňákovi. Jestliže propagujete produkt nesoucí jméno na zádech Messi či Neymar, moc se nenadřete. Nalepíte jmenovku, inkasujete peníze. Jenže Messi je pryč, Neymar na odchodu. Dva marketingové trháky. Nepanikařte… jsem tu ještě já. Kylian Mbappé I. Doma Venku

Real Madrid Byly časy, kdy se na hrotu Realu vyskytovalo smrtící BBC. Benzema, Bale, Cristiano. Ikonické trio je minulostí. Poslední Karim odešel. Čas pro nové hvězdy. Jaké? Třeba Vinícius Jr. a co Bellingham? 19letá senzace a pořádně našlapaná posila. Domácí trikot mu bude slušet. Ale co venkovní? Doma Venku