Mbappé a PSG: vztah na bodu mrazu. Al Hilal nabízí největší smlouvu

Atmosféra u francouzských mistrů by snad již nemohla být napjatější. Sága kolem Kyliana Mbappého totiž prošla dramatický vývojem, jehož výsledkem je vynechání ofenzivní superstar z předsezónního turné. Klíčový muž PSG byl rovnou stažen i z plakátů propagujících návštěvu Les Parisiens v zemi vycházejícího slunce a Jižní Korey.

„Nikdo není víc než tento klub. Včetně mě! Jste v nejlepším tréninkovém centru na světě. Měli byste na to být hrdí a těžit z toho. Máte vše pro to, abyste dosáhli úspěchu. Nic vám nechybí. Neexistují výmluvy pro neúspěch,“ přivítal mužstvo na začátku přípravy prezident klubu Násir Al-Chelajfí.

PSG ji začalo ve zbrusu novém tréninkovém centru. V Poissy, předměstí Paříže na západ od města, jež je pouhých dvacet dva minut jízdy autem od stadionu PSG, vyrostl moderní komplex, jenž vyšel klub na závratných 350 milionů eur (8,5 miliardy českých korun).

Právě v parádním centru rozléhajícím se na 74 hektarech nyní tráví Kylian Mbappé většinu času. Ani po četných jednáních nedošel s klubem k dohodě na kontraktu, který by jej v Parku princů udržel déle než do konce nadcházející sezony. Klub s ním tedy přestal do budoucna počítat. Vrchní představitelé věří PSG, že Mbappé se již domluvil na podmínkách, za nichž příští léto posílí Real Madrid. Zadarmo. Dle zákulisních informací Mbappé klidně prosedí celý ročník 23/24 na lavičce náhradníků, aby dosáhl svého.

To však nepřipadá z pohledu Paris Saint-Germain v úvahu.

Přestože se řada zdrojů liší, podle nejreálnějších odhadů pobírá Mbappé od PSG ročně kolem 72 milionů eur (1,7 miliardy českých korun). Pokud by tedy opustil Park princů bez finanční kompenzace, dostalo by se PSG i do problémů s pravidly finančního fair play. Postoj Pařížanů je tedy neměnný. Buď podepíše Mbappé nový kontrakt, nebo odejde již toto léto.

Hlásí se Real, ale zájem má také Barcelona

Vynechání z cesty do Asie je tedy jasným nátlakem ze strany PSG na samotného Mbappého. Ten je nyní součástí skupiny postradatelných hráčů, kterých by se francouzští mistři rádi zbavili. Kromě Mbappého jsou součástí tohoto oddílu například i Leandro Paredes, Julian Draxler nebo Gini Wijnaldum.

Tato praktika se vůbec nelíbí Unii francouzských fotbalistů.

„Je zřejmě dobré připomenout, že vytvářet tlak na zaměstnance, například formou zhoršených pracovních podmínek, aby opustil stávající zaměstnání, nebo souhlasil se zaměstnavatelovými požadavky, je psychickým vydíráním. Takové jednání je proti francouzským zákonům,“ stojí v prohlášení Unie. Právníci PSG jsou však pevní v kramflících a za rozhodnutím vynechat Mbappého z asijského turné si klub stojí.

Zájemci o služby čtyřiadvacetiletého útočníka jsou tedy ve zvýšeném pozoru. Jasným favoritem na získání Mbappého služeb je stále Bílý balet. „Mbappé? Nikdy nemluvím o hráčích, kteří nehrají za Real Madrid. Mohu říct něco o Brahimu Diazovi, který se vrátil z AC Milan v dobré formě. Není správné mluvit o fotbalistech, kteří tu nejsou,“ odbyl ovšem dotazy na Francouzův příchod trenér Carlo Ancelotti.

Jednoho z nejlepších hráčů světa by ráda získala i Barcelona. Španělští mistři momentálně nedisponují množstvím peněz, ale byli by schopni poskytnout Les Parisiens okamžitou hráčskou náhradu. Ta by mohla sestávat například z Francka Kessieho, Erica Garcíi, Frenkieho de Jonga, Ousmana Dembelého, Ferrana Torrese, Ansu Fatiho či Raphinhy.

Samotnému PSG by se však aktuálně měla nejvíce zamlouvat nabídka saúdskoarabského Al-Hilalu. Klub, jenž toto léto již přivedl Sergeje Milinkoviče-Saviče, Rúbena Nevese a Kalidou Koulibalyho, nabídl Pařížanům rekordních 300 milionů eur za Mbappého přestup. Z Francouze by se tak stal nejdražší nákup v historii fotbalu. Tím je dosud příchod Neymara právě do PSG.

Sám Mbappé by v Saúdské Arábii dostal největší smlouvu v historii sportu. Během jedné sezony by obdržel 700 milionů eur (16,8 miliardy českých korun) a navíc by měl mít v kontraktu klauzuli, která by mu umožnila příští léto přestoupit do vysněného španělského klubu.

Celá sága však zřejmě ještě zdaleka není u svého konce.