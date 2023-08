Mladí čeští brankáři v cizině: Drobného syn Iason, naděje v Braze či Vítek

Čeští brankáři v zahraničí • FOTO: Koláž iSport.cz Zůstat a prosadit se v Česku, nebo zkusit v mládežnickém věku zahraniční cestu? Brankáře lákají jména zvučných adres, výborné zázemí, dobré platové podmínky i možné vyhlídky do budoucna. Prosadit se je ale o to těžší. V brzkém věku opouštějí rodiny, bojují o místo v obrovské konkurenci a musejí se adaptovat. Příkladem může být Matěj Kovář, kterému však pomohlo hostování z Manchesteru United ve Spartě a v létě přestoupil do Leverkusenu. Venku je o české gólmany zájem, jaká je ale ta správná cesta? Připravili jsme pro vás příběhy pěti mladých českých brankářů, kteří zvolili zahraniční cestu.

Vítězslav Jaroš věk: 22 let

aktuální klub: FC Liverpool

hostování: St. Patrick's Athletic 2021 (1. liga, Irsko), Notts County 2022, Stockport County 2022/23 (oba týmy 4. liga, Anglie)

mládežnické kluby v Česku: 1.FK Příbram, SK Slavia Praha

Česko U21 počet zápasů: 6 Rodák z Příbrami se přesunul na Ostrovy v roce 2017 z pražské Slavie. O jeho příchod hodně stál Steven Gerrard, tehdy kouč U18. Slibný průběh v mládežnických kategoriích narazil na tvrdý oříšek zvaný přechod do dospělého fotbalu. Vysoký brankář (190 cm) byl již na třech hostováních. Nejdříve v Irsku, poté zkusil dvakrát anglickou čtvrtou nejvyšší soutěž. Vystrnadit jedničku Liverpoolu Brazilce Alissona je ale nemožné. Jaroš nemá blízko ani k pozici číslo dva. Mohl by zabojovat o trojku, to je ale z hlediska jeho růstu čirý nesmysl. Ve věku 22 let by měl přemýšlet nad svou budoucností a najít si klub, kde bude cítit důvěru a sbírat pravidelně herní vytíženost. Putování po hostováních v nižších soutěžích není cesta. Jaroš platí za velký talent, byla by škoda jej dále nerozvíjet. Na Euru do 21 let nahradil mezi tyčemi tehdy zraněného Matěje Kováře, ani to mu zatím nepomohlo k zajímavému angažmá. Foto profimedia.cz

Radek Vítek věk: 19 let

aktuální klub: Manchester United

hostování: nepůsobil na žádném hostování

mládežnické kluby v Česku: TJ Sokol Hošťálková, SK Sigma Olomouc

Česko U19 počet zápasů: 1 Téměř dva metry vysoký brankář přestoupil na Old Trafford v 16 letech ze Sigmy Olomouc a v poslední době postupnými kroky nahlíží do prvního mužstva. Z tria českých brankářů působících v Manchesteru zbyl již pouze on (Kovář přestoupil do Leverkusenu, Ondřej Mastný se vrátil do Jihlavy). Minulý rok za United U21 odchytal 16 zápasů a v Evropské lize byl několikrát na lavičce áčka. Za první tým „Rudých ďáblů“ odchytal v přípravě 45 minut proti Wrexhamu ze čtvrté anglické nejvyšší soutěže. Na lavičku se v nynější sezoně dostal i v druhém kole Premier League proti Tottenhamu. I to značí, že v United o jeho kvalitách dobře vědí a snaží se s ním pracovat. Vzhlížet by mohl k Matěji Kovářovi, který si přes hostování ve Spartě vychytal zajímavé angažmá v Leverkusenu. Napodobí jeho příběh? Foto Profimedia.cz

Adam Stejskal věk: 21 let

aktuální klub: WSG Tirol (Rakousko)

hostování: jako hráč Salcburku působil v druholigovém rakouském Lieferingu (2019/20, 2020/21, 2021/22)

mládežnické kluby v Česku: FC Svratka Brno, FC Zbrojovka Brno

Česko U20 počet zápasů: 2 V šestnácti se rozhodl pro zahraniční štaci, když opouštěl Zbrojovku Brno. Upsal se slavné akademii Salcburku. V továrně na talenty odchytal deset zápasů v juniorské Lize mistrů, do áčka se snažil zapracovat i skrze několikanásobné hostování v druholigovém Lieferingu, nikdy to však pořádně nevyšlo. Českým fanouškům byl na očích v zimní přípravě, když odchytal z jeho pohledu slušný poločas proti pražské Spartě (2:1). Hostování a občasné působení v A-mužstvu ale nebylo podle jeho představ a v létě zvolil přestup do Tirolu. Uchytil se na pozici jedničky a zatím v rakouské nejvyšší soutěži nastoupil do všech čtyřech utkání. Foto Pavel Mazáč/Sport

Lukáš Horníček věk: 21 let

aktuální klub: SC Braga

hostování: nepůsobil na žádném hostování

mládežnické kluby v Česku: TJ Sokol Dobříkov, FK Pardubice

Česko U20 počet zápasů: 4 Talentovaný brankář Lukáš Horníček přicestoval do Bragy v létě 2019 z Pardubic. Původně šlo pouze o hostování, které se záhy změnilo na přestup. Za A-tým dosud odchytal v portugalské lize dva soutěžní zápasy, další start si připsal v portugalském poháru. Reprezentant do 20 let zároveň nastoupil do 11 zápasů za třetiligové béčko Bragy. Horníček patří k výrazným postavám rezervního týmu, klub vkládá do českého brankáře naději. O tom značí i fakt, že v květnu prodloužil s Bragou smlouvu až do roku 2028 a na startu nové sezony pravidelně usedá na lavičku áčka. Foto profimedia.cz