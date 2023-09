Švédský klub boří internet trikem, jak obejít ofsajd. Český expert nesouhlasí

Pravidlo o ofsajdu zná dobře každý fotbalový fanoušek. Nebo si to alespoň myslí. Z omylu ho ale může vyvést kouč třetiligového švédského týmu Torns IF. Ten podle svého názoru našel skulinu v oficiálních dokumentech Mezinárodní fotbalové asociace IFAB, která by mohla fotbalistům umožnit přihrát balon na spoluhráče, který se nachází klidně až deset metrů za posledním obráncem. Redakce oslovila předsedu české pravidlové komise Jiřího Kureše, který v pravidlu skulinu nevidí a vysvěluje proč.

Klub Torns sice pochází z maličkého města Stangby, které má pouze 2 000 obyvatel, na sociálních sítích se mu ale podařilo přilákat obrovskou pozornost. A zároveň rozdmýchat vášnivou diskuzi. V krátkém komickém videu totiž trenér Richard Ringhov demonstroval skulinu v oficiálním pravidle o ofsajdu, které se upravovalo po zavedení VAR.

Oficiální pravidla IFAB říkají, že hráč přijímající balon je v ofsajdu v okamžiku prvního doteku přihrávajícího hráče, nikoliv v okamžiku, kdy balon opustí nohu přihrávajícího. Řešení podle Ringhova? Hráči si balon nadzvednou, udrží ho na nártu, jejich spoluhráč naběhne za obrannou linii a až následně mu pošlou přihrávku.

Oficiální znění pravidla 11 dle IFAB Hráč, který je v ofsajdové pozici, bude potrestán za ofsajd jen tehdy, jestliže v okamžiku, kdy míčem zahraje nebo se míče dotkne (určující je okamžik prvního zahrání nebo doteku jeho spoluhráče s míčem), některý z jeho spoluhráčů je aktivně zapojen do hry.

„Vždyť jsem deset metrů v ofsajdu!“ protestuje útočník Torns, když trenér své svěřence novou taktiku učí. Ringhovi to nevadí, je přesvědčený, že našel legitimní skulinu v pravidlech, která funguje do té doby, než střelec třetiligového týmu nacvičenou akci ve videu zakončí otřesnou střelou.

Torns už o svém zjištění informovali IFAB a ptali se, zda v současnosti opravdu lze ofsajd tímto způsobem obcházet. Asociace prozatím informovala, že prověří, zda je potřeba znění pravidla 11 změnit.

To ale může nějakou dobu trvat. Je možné, že do té doby aplikují tuto kuriózní taktiku i celky z nejvyšších lig? To by byl pro malý třetiligový klub ze Švédska rozhodně největší úspěch v jeho skromné historii.