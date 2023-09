První derby po 18 letech hněvu: peníze vs. tradice! V Salcburku vládli fanoušci

Na ten moment čekali fanoušci 18 let. Rakouský fotbalový hegemon Red Bull Salcburk se v pohárovém utkání střetnul s Austrií Salcburk – klubem, jenž zosobňuje fotbalovou tradici, kterou podle mnohých vlastníků značky energetického nápoje pošlapal. Skóre vyznělo jasně (4:0), na tribunách ale zvítězili fanoušci Austrie.

Někdy derby není tolik o výsledku, někdy se stačí soupeři jen postavit. Austria se v salcburském derby proti Red Bullu držela jen v prvním poločase, v druhé půli pak dostala tři branky a na osmifinále rakouského poháru rychle zapomněla. Fanoušci, kteří na tribunách rozjeli obdivuhodnou show, přesto odcházeli s pocitem vítězství.

Pro kontext zápasu je třeba vrátit se o slušnou řádku let dozadu. Austria Salcburk se zmítala ve finančních problémech a v roce 2005 přišel Red Bull s nabídkou pomocné ruky. Úsměvy vděčných fanoušků se brzy změnily ve zděšení. Korporát miliardáře Dietricha Mateschitze nechtěl klub zasponzorovat, ale celý převzít.

A to se také stalo – změnil název, logo i klubové barvy z fialové na bíločervené. Prakticky vše, s čím se mohli fanoušci ztotožňovat. „Ta společnost zničila naše životy. Změnila barvy, vymazala historii. Nějakou dobu jsme s nimi vyjednávali, ale vše, co nám nabídli, bylo, že brankářské štulpny zůstanou ve fialové barvě,“ vzpomíná fanoušek Stefan Schubert.

Nyní už není obyčejným fanouškem, je členem představenstva nové Austrie Salcburk. Naštvaní příznivci si totiž založili vlastní klub – staré logo, staré barvy, dokonce ponechali i původní ročník vzniku 1933. Tradice zůstala naživu.

Následujících 18 let si oba kluby zažily dost odlišné cesty. Red Bull díky svým zdrojům vybudoval nejlepší akademii v Evropě, napojil se na síť dalších „redbullových klubů“ od Lipska po brazilské Bragatino a sbíral jeden rakouský titul za druhým. Austria začala v sedmé lize a vypracovala se na pomezí třetí a čtvrté. Svůj skromný stánek pro 1500 lidí ale pravidelně vyprodává. Na rozdíl od rivala.

Zatímco na hegemonii Red Bullu už si fotbalové prostředí v Rakousku zvyklo, fanoušci Austrie ho nadále nenávidí. A nyní to konečně přišlo. Po 18 letech spolu byly kluby nalosovány v rakouském poháru. První salcburské derby v historii. Peníze proti tradici. Do svého soupeře si fialoví rýpli i na sociálních sítích, kdy do oznámení o zápase nevložili jeho logo.

Teď už ale k samotnému duelu. Atmosféra na stadionu Grödigu, na který bylo utkání kvůli velkému zájmu přesunuto, byla bouřlivá. Fanoušci Austrie rozjeli světelnou show a ohňostroje, za kterou by se nemusel stydět žádný prvoligový klub, a nadšeně zpívali celý zápas. 0:4 na hřišti, 5:0 v hledišti, dalo by se říct.

A i přes všechnu nenávist se chování fanoušků nijak nevymklo kontrole. Do rivala si spíš popíchli bannerem, podle kterého Austria „hraje v Salcburku první housle“. Před zápasem média spekulovala, že by diváci na protest nemuseli na zápas přijít. To se nestalo. „Nejlepším protestem je samotná existence Austrie Salcburk,“ usmívá se Stefan Schubert.