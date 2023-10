Nejdražší Ital: závislost na sázení! Hvězda (i Newcastle) čeká na trest

Sázkařský skandál, který italské úřady v posledních týdnech vyšetřovaly, se měl týkat hned několika hráčů, kteří působí nebo v minulosti působili v Serii A. Jmenovitě Nicola Faglioliho z Juventusu, Sandra Tonaliho z AC Milán či Nicoly Zalewského a Nicola Zaniola z AS Řím.

Zatímco polský reprezentant Zalewski a nynější hráč Aston Villy Zaniolo obvinění odmítli a prohlásili, že jsou přesvědčeni o své nevině, s druhou dvojící to vypadá jinak. Italská federace v úterý po slyšení udělila Fagliolimu roční trest, pět měsíců z něj si ale odbude veřejně prospěšnými pracemi. Výrazně polehčující okolností bylo, že se dvaadvacetiletý středopolař federaci sám přihlásil. Přesto pro něj sezona skončila.

I Tonali se podle zpráv Gazzetty dello Sport a Sky Sports v úterý k sázení na zápasy AC Milán přiznal a nyní netrpělivě čeká na verdikt, který by podle médií měl být přísnější než ten pro Faglioliho. Maximální možný trest za porušení článku 24 italského sportovního kodexu je tříletý zákaz činnosti, v případě Tonaliho se nejčastěji mluví o dvanácti měsících.

Agent italského reprezentanta Giuseppe Riso přiznal, že Tonali trpí závislostí na sázení.

„Sandro je otřesený, ale je to velký bojovník. Jeho důležitý boj s touto nemocí už začal. A vyhraje ho. Jeho zkušenost může zachránit životy mnoha dalších,“ řekl pro Sky.

Kromě samotného hráče ale má velké starosti rozhodně i Newcastle. Účastník Ligy mistrů poslal v létě za Tonaliho do Milána 70 milionů eur (asi 1,7 miliardy korun), udělal z něj druhou nejdražší posilu a nejdražšího Itala ve fotbalové historii. Nyní hrozí, že si do příštího podzimu nekopne do balonu.

V Premier League by nebyl Tonali jediným trestaným hráčem kvůli sázení. Osmiměsíční trest si nyní odpykává i útočník Brentfordu Ivan Toney, který přiznal 232 prohřešků mezi lety 2017 a 2021.