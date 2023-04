Bafuňářská telenovela. Malé ligy našly páky, jak zatočit se Superligou

Na druhé straně zbytek Evropy, tedy její drtivá většina, najednou zjistila, že na elitní kluby má páky. Celá eskapáda se Superligou přinesla i nečekaná pozitiva. Pročistil se vzduch, vyšlo najevo, o co komu reálně jde. Tak dlouho strašily největší evropské kluby s elitní soutěží, až se odkopaly svým směšným pokusem, který během dvou dní zcela ztroskotal a dnes je buď irelevantní nebo na čas zmrazený. Nicméně i když se zdá, že hrozba Superligy načas opadla, někteří prozřetelní činovníci nenechávají nic náhodě. Uvědomili si totiž trumfy, které mají v rukou.

Jsou to právě menší a střední asociace, které do čela UEFA znovu vynesly Slovince Aleksandera Čeferina. „Je to jeden z mála lidí ve vysokých bafuňářských funkcích, který má integritu,“ představila svého hosta v rozhovoru pro pořad The Overlap legenda Manchesteru United a fotbalový expert Gary Neville.

Slovinský funkcionář nejde pro ostré slovo daleko, ať už jde o kohokoliv. Osnovatele plánu Superligy označil za hady. Přitom Andrea Agnelli, bývalý šéf Juventusu, který zpunktoval Superligu, byl i jeho blízký rodinný přítel, je kmotrem Italovy dcery. Přesto Agnelli Čeferina do poslední chvíle ujišťoval, že se žádná revoluce nechystá. Až mu najednou přestal brát telefony…

Ve stejném interview s Nevillem slovinský funkcionář utrousil poznámku, že za celé své působení v trestním právu se nesetkal s tolika zloduchy jako právě ve fotbale. I Čeferin musí zohledňovat zájmy nejmocnějších, nakonec ho ale svou silou volí právě soubor menších a středních asociací.

Svazům a menším klubům dodává sebevědomí i fakt, že se mohou opřít o soudy a politiky. V Británii velmi obratně přispěchal s podporou boje proti Superlize tehdejší premiér Boris Johnson, v Anglii na toto téma vznikly parlamentní komise. V Evropském parlamentu se zabývá stejnou otázkou Tomasz Frankowski, polský europoslanec za Občanskou platformu a bývalý reprezentant.

A jak zmínil v exkluzivním rozhovoru pro podcast Dloubák Javier Tebas, šéf španělské La Ligy, právě Evropský parlament by měl přijmout i legislativu – ať už nařízení či směrnici, které by kopírovaly třeba španělský nebo italský model.

„Národní Španělská fotbalová asociace a španělská liga zaujímají pozici, kdy mají de facto monopol na pořádání profesionálních soutěží,“ vysvětluje Tebas. „Ve Španělsku tuto možnost máme a stát za to nebyl nijak postižen, takže proč by nemohla existovat v Evropské unii?“

Pokud by se na úrovni Evropského parlamentu podobná legislativa vypracovala, znamenala by velký úder do plánů na Superligu. A stejně tak demonstraci síly, kterou mají menší a střední státy v Evropě. Jejich hlas by tak nepochybně byl silnější.

Když už jsme u Španělska: FC Barcelona a Real Madrid, dva kluby, které ze Superligy ještě pořád necukly, teď spolu svádějí bizarní válku o to, kdo se víc zašpinil za frankistického režimu. „Bílý balet“ obvinil Katalánce z protežování, nechvalně proslulý diktátor jim totiž kromě jiného slavnostně otevíral stadion Camp Nou. To vše poté, co byla Barcelona obviněna z podplácení bývalého šéfa španělské komise rozhodčích. Ani tento nepravděpodobný románek mezi dvěma superligisty tedy nemusí mít dlouhého trvání.

A ještě jednou poněkud divoké prostředí La Ligy – velkým tématem kongresu European Leagues je i fakt, že právě Tebas oznámil, že jeho soutěž chce z organizace vystoupit. Proto, že podle něj není dostatečně razantní a akceschopná. Šéf španělské soutěže je však proslulý tím, že je, mírně řečeno, poněkud neřízená střela, a má i své plány na založení vlastní organizace. I své činy posledních měsíců si bude v Praze vyříkávat s kolegy po celé Evropě.

V každém případě aby ostatní brali vážně aktéry, co vystupují proti velkoklubům, je v celém procesu klíčová jednotnost a srozumitelnost. Jak je vidět, zásadní je to i pro český fotbal, pořadatele významné evropské valné hromady.