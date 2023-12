Superliga (ne)vyhrála. Expert řekl, co znamená rozsudek, šéf UEFA se smál

Real Madrid si poradil s Villarrealem 4:1, minimálně do pondělí se posunul do čela La Ligy • Reuters

S ohromným nadšením přijali soudní rozhodnutí ve sporu s FIFA a UEFA fotbaloví giganti a jediní „přeživší“ původního projektu Superligy. Barcelona a Real Madrid.

„Je to pro nás ohromná satisfakce. V následujících dnech prostudujeme celý rozsudek do nejmenších detailů, ale už teď mohu říct, že je historicky významný ve dvou směrech. Zaprvé, evropský klubový fotbal již nebude monopolem, a za druhé mají kluby od nynějška svůj osud jen ve vlastních rukou,“ liboval si prezident Bílého baletu Florentino Pérez.

Společnost A 22 Sports, jež se na tvorbě celého projektu podílí, v návalu euforie ihned přispěchala s představením zbrusu nové vize.

„Fotbal je po sedmdesáti letech opět volný. Nadále budeme s kluby spolupracovat na vytvoření té nejlepší soutěže v Evropě, která se bude točit kolem fanoušků. Zůstaneme věrní konceptu, jenž zahrnuje národní soutěže a fotbalovou pyramidu. Tedy systém s postupy a sestupy,“ představil ředitel Bernd Reichart upravený koncept.

Ten namísto soutěže tuctu vyvolených počítá s 64 účastníky rozdělenými do 3 divizí. Nejlepší hvězdné, prostřední zlaté a nejnižší modré. V hvězdné i zlaté by působilo 16 týmů rozdělených do 2 skupin po 8 členech. V modré by bojovalo 32 celků ve 4 skupinách s 8 účastníky.

Po skupinách by v jednotlivých divizích následovaly vyřazovací boje počínaje čtvrtfinále hrané na dva zápasy. Výjimku by tvořilo finále hrané na neutrální půdě. Každá divize by měla svého šampiona.

„Nebudou tady žádní stálí členové a kluby zůstanou ve svých ligových soutěžích. Tento formát zaručuje otevřenost, soutěživost a úspěch založený na sportovních výkonech,“ doplnil Reichart.

Zatímco španělské velkokluby se radují, UEFA zůstává v klidu. I vzhledem k tomu, že k účasti v hvězdné divizi, a tedy ke konfrontaci s těmi nejlepšími, je nutné kromě umístění v domácí soutěži i postup skrze dvě divize. V Lize mistrů je k tomu zapotřebí pouze odpovídající výsledek v národní lize. Případně úspěšná cesta předkoly.

„Budou Vánoce, tak viděli krabici pod stromečkem a mysleli si, že je to dárek. Až si ho otevřou, zjistí, že uvnitř nic moc není. Nebudeme se snažit je zastavit. Doufám, že svou novou soutěž brzy rozjedou. S dvěma kluby, které ji podporují,“ pronesl posměšně šéf UEFA Aleksander Čeferin.

K odpůrcům Superligy patří dlouhodobě německé celky v čele s Bayernem Mnichov. Ostrá slova proti jejímu vzniku proneslo i Atlético Madrid či Manchester United. „Nadále jsme stoprocentně odhodlání spolupracovat na hájení a prosazování hodnot, které definují evropský fotbal,“ připojil se k nim i český mistr.

Co tedy vůbec plyne z rozhodnutí Soudního dvora?

„Uznal zásadní roli FIFA a UEFA při regulaci fotbalu. Včetně toho, že mohou nastavit mechanismus předchozího povolení vzniku nové fotbalové soutěže. Musí tak ale činit na základě dopředu známých pravidel, která budou transparentní, objektivní, nediskriminační a přiměřená. Pokud tomu tak bude, mohou vzniku Superligy zabránit,“ vysvětluje rozsudek Jan Exner. Advokát, rozhodce CAS a oceňovaný pedagog práva Evropské unie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

„Pokud budou pravidla FIFA a UEFA v souladu s unijním právem, mohou i sankcionovat kluby a hráče, kteří se do nepovolené soutěže zapojí. Nevnímám tento rozsudek jako vítězství pro Superligu,“ doplnil Exner.

Celý případ má výraznou českou stopu. Soudcem zpravodajem, tedy tím, kdo celé rozhodnutí sepisuje, je český soudce Jan Passer. Ten se neztotožnil s loni vydaným doporučujícím stanoviskem generálního advokáta, Řeka Athanasiose Rantose. Ten měl za to, že UEFA a FIFA mají právo blokovat vstup klubů do jimi neschválených soutěží a trestat hráče, kteří tak učiní.

Nyní se celý případ vrátí ke španělskému soudu, jenž se na Soudní dvůr obrátil, aby mu závazně vysvětlil právo Evropské unie. Jaký bude postup samotné Superligy, je zatím nejasné. Kromě Barcelony s Realem Madrid mají na jejím vzniku zájem podle španělského deníku Mundo Deportivo například i Benfica, Porto či PSV Eindhoven.

Celý příběh tak rozhodně ještě není u konce.